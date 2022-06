Essen: Letzte Infos vor ETB-Test gegen RWE, das wird alles geplant

Das Essener Derby vor der Saison hat Tradition. Auch in diesem Jahr trifft der ETB SW Essen auf Rot-Weiss Essen. Zwei Dinge gibt es zu feiern.

Traditionen pflegt man, so auch in Essen. Daher wird es auch in der laufenden Sommervorbereitung die Testbegegnung zwischen den Lokalrivalen geben. Am Sonntag (15 Uhr / RS-Liveticker) fordert der ETB SW Essen Rot-Weiss Essen.

Der ETB feiert dabei sein 100-jähriges Bestehen, RWE den Aufstieg in die 3. Liga. Perfekte Rahmenbedingungen für einen gelungenen Nachmittag am Essener Uhlenkrug.

Und es soll auch nicht nur um die 90 Minuten auf dem Rasen gehen. Es gibt ein Rahmenprogramm, zudem wird ETB-Pressesprecher Axel Schulten Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen und die beiden Vereinsvorsitzenden Marcus Uhlig (RWE) und Karl Weiß (ETB) vor der Partie zu Gast haben.

Preise: Tribüne/Sitzplatz: 15,- € Stehplatz Vollzahler: 10,- € Stehplatz ermäßigt: 8,- € (ermäßigte Eintrittspreise gelten für Schüler, Studenten, Azubis, Schwerbehinderte und Kinder von 7 bis 14 Jahren)

Sportlich wird es für den Oberligisten schwierig, denn während die Essener schon etwas länger im Training sind, wird der ETB erst am Donnerstagabend einsteigen. Daher wird das Match gegen den Drittliga-Aufsteiger quasi ein Kaltstart.

Der neue ETB-Trainer Damian Apfeld betont: "Es ist selbsterklärend, dass die Partie für uns etwas zu früh kommt, da wir am Donnerstag erst mit der Vorbereitung beginnen und Rot-Weiss schon seit 14 Tagen im Training ist. Trotzdem ist es natürlich ein Highlight-Spiel für uns. Es ist diesmal ein besonderes Derby, da RWE jetzt nach vielen Jahren Anlauf den Aufstieg in die 3. Liga geschafft hat. Man spürt schon eine gewisse Euphorie in der Stadt Essen. Ich hoffe auf einen großen Zuschauerandrang, damit es für meine Mannschaft auch ein Highlight wird, mal vor einer richtig großen Kulisse zu spielen. Jeder einzelne Spieler von uns freut sich auf dieses Spiel. Wir werden Vollgas geben und alles raushauen, so wie es kräftemäßig halt gerade passt. Wir müssen natürlich Donnerstag und Freitag genau schauen, wie jeder Einzelne aus der Pause gekommen ist und auf Belastungen reagiert. Wir wollen am Sonntag möglichst viele Spieler zum Einsatz bringen und möchten uns im ersten Spiel gut am Uhlenkrug präsentieren.“