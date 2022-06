OL NR: 237 Spiele in der Regionalliga - ETB holt ganz viel Erfahrung nach Essen

Kein Tag ohne Transfermeldung beim ETS SW Essen. Nun wurde ein erfahrener Spieler verpflichtet.

Alles neu beim ETB SW Essen. Die Essener arbeiten mit Hochdruck am großen Umbau. Das neue Trainerteam steht, Damian Apfeld und Ulf Ripke werden den Niederrhein-Oberligisten künftig trainieren. Jetzt bekommt das Duo einen Mann mit reichlich Erfahrung.

Denn der ETB hat Matthias Tietz verpflichtet. Der 32-Jährige kann auf 237 Spiele in der Regionalliga zurückblicken, die er hauptsächlich für die SG Wattenscheid 09, den BSV Rehden und den SC Wiedenbrück absolviert hat.

Nun wechselt er innerhalb der Oberliga nach Essen, nachdem er zuletzt für den FSV Duisburg aktiv war. Dort kam er in der abgelaufenen Serie 27 Mal zum Einsatz.

Der zweimalige U16-Nationalspieler betont nach seinem Wechsel: "Die Gespräche mit den ETB-Verantwortlichen verliefen sehr positiv und ich möchte mich noch mal dafür bedanken. Die Richtung, in die der Verein in Zukunft möchte gefällt mir sehr gut und ich kann mich absolut damit identifizieren. Beim ETB wird mir eine Perspektive geboten, deshalb musste ich auch nicht lange überlegen. Das Gesamtpaket hat gepasst und ich freue mich, jetzt diesen Schritt zu gehen. Ich hoffe, dass es am Uhlenkrug weiter vorangeht und ich meinen Teil dazu beitragen kann. Es ist nächste Saison natürlich wichtig, dass die Mannschaft und ich gesund und fit bleiben. Alles andere wird sich dann von alleine ergeben. Ich hoffe, dass wir eine gute Zeit haben werden und Erfolge feiern können. Wenn ich dabei mit meiner Erfahrung helfen kann, wäre das natürlich klasse. Der Verein und die Mannschaft haben Potential, das hat man in dieser Saison auch schon bewiesen."