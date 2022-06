Oberliga Niederrhein: ETB bedient sich beim Stadtrivalen

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat seine Abwehr für die kommende Saison verstärkt. Dabei hat sich der Klub vom Uhlenkrug beim Stadtnachbarn bedient.

Auf der Suche nach Verstärkungen ist der ETB Schwarz-Weiß Essen erneut fündig geworden. Diesmal haben die Verantwortlichen beim Stadtnachbarn zugeschlagen und Kamil Poznanski vom FC Kray verpflichtet. Der 22-Jährige war 2018 aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft hochgezogen worden und gehörte seitdem zum Stammpersonal der Essener. Nun geht es zum ETB.

„Nach dem Gespräch mit den Verantwortlichen beim ETB war mir ziemlich schnell klar, dass ich zu den Schwarz-Weißen gehe. Nach sechs Jahren beim FC Kray habe ich mich entschlossen auch mal einen anderen Weg einzuschlagen und eine neue Herausforderung zu suchen“, zitieren die Schwarz-Weißen Poznanski zum Wechsel. „Ich denke, dass der ETB der perfekte Verein für mich ist, in dem ich mich entsprechend weiterentwickeln kann. Ich hoffe, dass wir für die nächste Saison eine starke Mannschaft haben werden und einen guten einstelligen Tabellenplatz erreichen können.“ Poznanski hatte vor seiner Zeit in Kray beim MSV Duisburg in der Jugend gespielt. In der Pressemitteilung zum Wechsel bezeichnen die Schwarz-Weißen ihn als flexibel einsetzbaren Defensivspieler, „dazu mit Zweikampfstärke, Leidenschaft, Zuverlässigkeit und einem Top-Charakter ausgestattet“. Für den FC Kray absolvierte Poznanski 57 Pflicht-Spiele mit einem Tor und vier Vorlagen. Beim ETB trifft er jetzt wieder auf einige Spieler, mit denen er bereits vor einiger Zeit im Nachwuchsbereich zusammenspielte und auf Oliver Guß aus dem ETB-Staff/Betreuerstab, zu dem er - wie auch zu Physiotherapeut Jens Bromba - ein besonders gutes Verhältnis pflege.