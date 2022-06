FC Kray: Neuer Trainer und Sportlicher Leiter sind da

Der FC Kray hat zwei wichtige Planstellen für die kommende Saison besetzt. Der neue Trainer und der neue sportliche Leiter sind da.

Der FC Kray hat zwei wichtige Personalstellen für die Zukunft besetzt und einen neuen Trainer und einen neuen Sportlichen Leiter verpflichtet. Rudi Zedi wird sich in den kommenden Wochen um die Zusammenstellung des Oberliga-Kaders kümmern. Als Trainer bringt er den ehemaligen U19-Trainer des Wuppertaler SV, Fabian Springob, mit.

Zedi war bis zuletzt als Sportlicher Leiter beim Regionalligisten SV Straelen tätig. In seiner Manager-Position war er auch im Oktober und von Ende Februar bis Anfang April als Interimstrainer beim Klub von der niederländischen Grenze tätig. Der gebürtige Essener hatte seine Fußballkarriere einst bei Rot-Weiss Essen begonnen. Insgesamt kann der frühere Mittelfeldspieler für Fortuna Düsseldorf, Kickers Emden oder Rot-Weiß Erfurt auf 68 Zweitligaspiele, 111 Drittligaspiele und 259 Regionalligaspiele zurückblicken.

Das Amt des Trainers wird Fabian Springob übernehmen. Der 28-jährige Solinger war in den vergangenen sieben Jahren als Jugendtrainer beim Wuppertaler SV tätig. In der vergangenen Saison trainierte er die U19 in der A-Junioren Bundesliga. Zwei Spieltage vor Schluss hatten sich die Bergischen von ihm getrennt. Am Ende stieg der rot-blaue Nachwuchs in die Niederrheinliga ab.

Krays Transfers bisher Zugänge: Ryota Nakakoka (SC Düsseldorf-West), Romario Guscott (Westfalia Herne),Bubakarry Fadika (IFK Mora), Daniel Dudek (BVB U19). Abgänge: Kevin Kehrmann, Nils van den Woldenberg (Spvg Schonnebeck), Girolamo Tomasello (RSV Meinerzhagen), Giannis Orkas (TuS Sinsen), Leon Klußmann (Fortuna Düsseldorf II), Luka Bosnjak, Florian Usein (TuS Bövinghausen), Johannes Sabah (VfB Homberg), Semih Uludogan (SV Burgaltendorf), Calvin Minewitsch (SSVg Velbert), Niko Bosnjak (Wattenscheid 09)

Nach der abgelaufenen Oberliga-Saison, als der FC Kray am letzten Spieltag den Klassenerhalt eintüten konnte, hatte der bisherige Trainer Damian Apfeld sein Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt. Auch der bisherige Sportliche Leiter Mladen Bosnjak hatte sich verabschiedet.