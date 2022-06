KFC Uerdingen: Ehemalige Nummer eins wechselt in die Regionalliga

Zwischen 2017 und 2020 hütete Rene Vollath das Tor des KFC Uerdingen. Die ehemalige Nummer eins der Krefelder wird in Zukunft in der Regionalliga Bayern spielen.

Die Fans des KFC Uerdingen werden sich sehr gerne an Rene Vollath erinnern. Zwischen 2017 und 2020 stand der Keeper im Tor der Krefelder und gehörte zu den Publikumslieblingen. 74 Spiele bestritt der 32-Jährige für den KFC.

Im Sommer 2020 verließ er Krefeld dann zu Türkgücü München. Und nach der KFC-Pleite erlebte Vollath auch in München ein desaströses finanzielles Ende während der vergangenen Spielzeit. Türkgücü stieg, wie Uerdingen auch, gezwungenermaßen ab. Die Spieler mussten sich neue Vereine suchen. Für Vollath ist die Suche beendet.

Rene Vollath: "Haching ist ein Verein mit gewachsenen und nachhaltigen Strukturen. In meiner Zeit als Trainingsgast habe ich diese besondere familiäre und gleichzeitig ehrgeizige Atmosphäre gespürt. Ich werde als Torwart auf dem Platz und als Torwart-und Individualcoach im NLZ alles geben, um meiner Mannschaft und dem Verein weiterzuhelfen. Ich freue mich sehr auf alle meine Aufgaben und die Zukunft bei Haching."

Die Spielvereinigung Unterhaching verpflichtete den Schlussmann. Er wird neben seiner Tätigkeit als Spieler bei des Bayern-Regionalligisten auch noch Torwart- und Individualcoach im Nachwuchsleistungszentrum der Hachinger arbeiten. Mit 38 Spielen in der 2. Bundesliga, 206 Spielen in der 3. Liga und drei DFB-Pokal-Partien verfügt Vollath über viel Profierfahrung. "Diese wird uns in der ersten Mannschaft und in der Jugend sehr weiterhelfen. René ist ein Vollprofi und Vorbild für alle jüngeren Spieler. Das Trainerteam und ich persönlich freue mich sehr, dass er bei uns unterschrieben hat", sagt Hachings Torwarttrainer Michael Gurski.