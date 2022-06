Duisburg: Große Kulisse pusht FSV zum Klassenerhalt

Am letzten Spieltag der Oberliga Niederrhein Abstiegsrunde hat der FSV Duisburg das Ziel Klassenerhalt erreicht. Sportchef Erol Ayar ist überglücklich und dankbar.

Der FSV Duisburg kann aufatmen: Am letzten Spieltag der Oberliga Niederrhein Abstiegsrunde konnte der Klassenerhalt nach einem 4:1 (2:1)-Sieg gegen den SC Düsseldorf-West eingetütet werden. Nach Abpfiff der Partie rannten Verantwortliche und Anhänger auf das Spielfeld, um mit der Mannschaft zu feiern.

Erol Ayar, Boss und Sportchef des FSV, war mittendrin und resümierte freudestrahlend: "Wir hatten den Heimvorteil und bereits in der Hinrunde in Düsseldorf gewonnen. Ich habe den Jungs gesagt, dass wenn sie von der ersten Minute an Gas geben, sie am Ende feiern dürfen. Das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können. Am Ende des Tages zählen nur die unglaublich wichtigen Punkte. Ich bin einfach nur überglücklich, dass wir die Liga halten konnten."

FSV Duisburg: Ihara - Bayrak, Riebling (84. Özcan) , Moulas, Appiah (46. Pfaffenroth) - Tunc, Serdar (60. Cakir), Sahin, Kayaoglu (78. Abdeslam) - Sezen, Ota. Ihara - Bayrak, Riebling (84. Özcan) , Moulas, Appiah (46. Pfaffenroth) - Tunc, Serdar (60. Cakir), Sahin, Kayaoglu (78. Abdeslam) - Sezen, Ota. SC Düsseldorf-West: Pyka - Odendahl, Corsten, Weiler, Akbulut (69. Khadraoui) - Gergery (46. Senic), Nakaoka (90. Kanat), Wagner, Joao Lobato (89. Zenuni) - Schreuers, Lüttgen. Tore: 1:0 Kayaoglu (7.), 1:1 Lüttgen (27.), 2:1 Ota (33.), 3:1 Sezen (71.), 4:1 Özcan (88.). Schiedsrichter: Guido Tenhofen Zuschauer: 900

Nurettin Kayaoglu schoss die Gastgeber nach nur sieben Spielminuten aus der Distanz zur frühen 1:0-Führung. Der Ausgleich durch Marco Lüttgen (27.) konnte durch den Treffer von Sakaki Ota kurze Zeit (33.) später wieder egalisiert werden. Boran Sezen (71.) und der eingewechselte Alihan Özcan (88.) schraubten das Ergebnis im zweiten Durchgang schließlich in die Höhe.

Unterstützt wurden die Duisburger von rund 900 Zuschauern, die am Sonntagnachmittag den Weg zum Sportplatz fanden. Torschütze Sezen zeigte sich begeistert von der Unterstützung: "Wir wissen ja generell, dass der Verein und die Leute drumherum ein bisschen verrückt sind. Das motiviert einen. Wenn man das Tor schießt und sieht, dass die Fans schreien, dann weißt du, dass du angekommen bist."

Jetzt ist alles geschafft. Dieser Klassenerhalt ist für die Zukunft total wichtig. In der Landesliga anzufangen, wäre für den Verein katastrophal gewesen. Boran Sezen

Auch Boss Ayar wollte allen Fans einen Dank aussprechen: "Alle meine Freunde und viele meiner Geschäftsleute waren beim Spiel und haben uns unterstützt. Das hat mich schon sehr gerührt. Ich bin allen Fans sehr dankbar. Das baut einen auf. Sie stehen zu uns und haben ganz viel zum Klassenerhalt beigetragen."





Eine schwierige Saison mit vielen Tiefpunkten hat für den FSV Duisburg ein versöhnliches Ende genommen. Auch in der kommenden Spielzeit wird sich der Verein in der Oberliga Niederrhein messen dürfen. Angreifer Sezen zeigte sich erleichtert: "Wir haben nicht erwartet, dass wir in dieser Spielzeit da unten mitspielen werden. Mein Tor zum 3:1 war wie ein Befreiungsschlag. Jetzt ist alles geschafft. Dieser Klassenerhalt ist für die Zukunft total wichtig. In der Landesliga anzufangen, wäre für den Verein katastrophal gewesen."