Oberliga Niederrhein: Klassenerhalt! Kray und Duisburg jubeln

Am letzten Spieltag der Abstiegsrunde erreichte die Oberliga Niederrhein eine kaum zu überbietende Dramatik - mit einem glücklichen Ende für den FC Kray.

Was für eine Spannung in der Oberliga Niederrhein! Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag der Abstiegsrunde war eindeutig: Zwei von vier spielenden Mannschaften würden sich retten können, die anderen beiden absteigen. Am Sonntagnachmittag stand fest: Der FC Kray und FSV Duisburg haben den Klassenerhalt geschafft, der SC Düsseldorf-West und die Spvgg. Sterkrade-Nord steigen aus der Oberliga ab.

Damit haben die beiden Mannschaften mit den besten Ausgangssituationen ihre Plätze über dem Strich behaupten können. Der FC Kray konnte zuhause am Ende souverän gegen den bereits sicher in der Liga bleibenden Cronenberger SC mit 5:1 gewinnen. Dabei begann das Spiel mit einer kalten Dusche für die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld. Nach 14 Minuten gab es Elfmeter für die Gäste, Niklas Burghard verwandelte sicher, 0:1-Rückstand. Doch die Heimmannschaft ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und drehte per Doppelschlag die Partie innerhalb einer Minute durch Niko Bosnjak und Duc Anh Nguyen Nhu (27. und 28.). Erneut Bosnjak (62.), Alkan Talas (76.) und Girolamo Tomasello (93.) besiegelten den Klassenerhalt der Essener.

Ebenfalls hoch gewann der FSV Duisburg. Im direkten Duell um den Klassenerhalt gegen den SC Düsseldorf-West konnten sich die Gastgeber mit 4:1 durchsetzen. Den frühen Führungstreffer von Nurettin Kayaoglu (7.) konnte Marco Lüttgen (27.) für die Gäste zwar noch ausgleichen, doch noch vor der Halbzeit besorgte Sakaki Ota (33.) die erneute Führung für die Duisburger. Boran Sezen (71.) und Alihan Özcan (88.) kurz vor Schluss sorgten für die Entscheidung.

Dadurch heißt der große Verlierer des Spieltags heißt Spvgg. Sterkrade-Nord. Trotz eines beeindruckenden 3:2 beim Tabellenzweiten SC Union Nettetal steht der Abstieg fest, da keiner der Konkurrenten gepatzt hat. Nach dem Rückstand durch Ahmetilhan Yavuz (40.) kämpfte sich die Spielvereinigung noch vor der Halbzeit zurück ins Spiel: 1:1 - Christian Biegierz (45.). Zu Beginn der zweiten Halbzeit gingen die Gäste erstmals durch Damian Vergara Schlootz (51.) in Führung. Die letzte halbe Stunde mussten sie sogar in Unterzahl bestreiten, Joel Bayram hatte in einer Aktion zunächst Gelb und anschließend Gelb-Rot (59.) gesehen. Und obwohl die Gastgeber in 84. Minute noch durch Peer Winkens ausgleichen konnten, setzte sich Sterkrade-Nord dank Maximilian Abel (87.) durch - zum Klassenerhalt gereicht hat es aber nicht.

Im für den Abstiegskampf uninteressanten Spiel gewann DJK Teutonia St. Tönis gegen die bereits abgestiegenen Sportfreunde Niederwenigern mit 3:0. Spieler des Tages war Kanta Seki, der innerhalb von zwei Minuten einen Doppelpack erzielte (9. und 11.). Die weiteren Treffer erzielten Philipp Baum (63.) und Brian Dollen (82.)