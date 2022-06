Am letzten Spieltag der Oberliga Niederrhein hat sich Aufsteiger 1. FC Bocholt mit einem 4:2-Sieg über die SSVg Velbert und Danny Rankl mit einem Hattrick für Kleve verabschiedet.

Gelungener Ausstand für den 1. FC Bocholt! Der Aufsteiger hat sich am Freitag gegen den langen Verfolger SSVg Velbert stilvoll mit einem 4:2 aus der Oberliga Niederrhein verabschiedet.

Nach einer torlosen, aber chancenreichen ersten Hälfte, brachte Kohei Nakano Bocholt direkt nach Wiederanpfiff mit 1:0 in Führung (46.). Nur fünf Minuten später legte Marcel Platzek mit einem satten Abschluss nach. Für den Stürmer war das 2:0 der 39. Saisontreffer (51.). Alexander Lipinski sorgte nach 54. Minuten für das 3:0.

Die Hausherren verkürzten, zunächst auf 3:1 in Person von Athanasios Xiros (62.) und auch nach Dario Gerlings 4:1 (67.) auf 4:2 (Max Machtemes, 85.). Doch Bocholt ließ sich den gelungenen Saisonausstand nicht nehmen. Mehr noch, mit insgesamt 103 Saisontoren durchbrach die Mannschaft von Trainer Jan Winking sogar noch die Schallmauer von 100 Toren.

Rankl schließt Kleve gegen ETB zum Sieg

Im zweiten Freitagsspiel der Oberliga Niederrhein gelang ebenfalls ein gelungener Saisonausstand, und zwar für Danny Rankl vom 1. FC Kleve.

Zu Hause gegen ETB Schwarz-Weiß Essen brachte der 33-Jährige seine Mannschaft nach 33 Minuten mit 1:0 in Front. Nach dem Seitenwechsel erzielte Yassin Merzagua zunächst den Ausgleich für die Essener (54.). Doch Rankl hatte an diesem Abend noch einiges vor.

In der 75. Minute stellte er per Flugkopfball auf 2:1, ehe er in der 86. mit seinem Hattrick (15. Saisontor) die Vorentscheidung besorgte. Das 3:2 von Prince Kimbakidila kam aus Sicht der Gäste zu spät.

Der 1. FC Kleve beendet die Aufstiegsrunde der Oberliga Niederrhein definitiv als Siebter, ETB als Zehnter.