Am kommenden Sonntag erreicht der Abstiegskampf in der Oberliga Niederrhein seinen Höhepunkt. Zwei von vier Teams steigen ab.

Vier Teams kämpfen am kommenden Sonntag noch um den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein: Der FC Kray (zuhause gegen Cronenberg), der FSV Duisburg, der SC Düsseldorf-West (gegeneinander) und die Spvgg. Sterkrade-Nord (in Nettetal). 27 Szenarien sind möglich. Wir haben nachgeschaut, bei welchem Szenario wer absteigt und wer die Klasse hält.

Wann wer absteigt

Kray steigt ab, wenn…

…sie Unentschieden spielen, Sterkrade-Nord gewinnt und es einen Sieger zwischen Duisburg und dem SC Düsseldorf-West gibt.

…sie verlieren und Sterkrade-Nord gewinnt.

Der FSV Duisburg steigt ab, wenn…

…sie das Duell gegen den SC Düsseldorf-West verlieren.

…bei einem Unentschieden, wenn gleichzeitig Sterkrade-Nord gewinnt und Kray punktet.

Der SC Düsseldorf-West steigt ab, wenn…

…sie das Duell gegen den FSV Duisburg nicht gewinnen.

Die Spvg. Sterkrade-Nord steigt ab, wenn…

…sie bei Union Nettetal unentschieden spielen oder verlieren

…sie gewinnen, es bei der Partie zwischen dem FSV Duisburg und dem SC Düsseldorf-West einen Sieger gibt und Kray gewinnt.

Wann wer die Klasse hält:

Kray hält die Klasse, wenn…

…sie gewinnen.

…Sterkrade-Nord nicht gewinnt.

…sie unentschieden spielen und es keinen Sieger zwischen Duisburg und Düsseldorf-West gibt.

Der FSV Duisburg hält die Klasse, wenn…

…sie gewinnen.

…sie unentschieden spielen und Kray verliert.

…sie unentschieden spielen und Sterkrade-Nord nicht gewinnt.

Der SC Düsseldorf-West hält die Klasse, wenn…

…sie gewinnen.

Die Spvg. Sterkrade-Nord hält die Klasse, wenn…

…sie gewinnen und Kray verliert oder Unentschieden spielt.

…sie gewinnen, Kray gewinnt und es ein Remis zwischen dem FSV Duisburg und Düsseldorf-West gibt.

In neun Szenarien entscheidet der direkte Vergleich.

1. und 2.: Wenn Kray verliert, es einen Sieger zwischen West und Duisburg gibt und Sterkrade-Nord gewinnt. Dann entscheidet Sterkrade-Nord den direkten Vergleich zwischen Kray und Sterkrade-Nord für sich.

3. bis 6. : Wenn es ein Unentschieden gibt zwischen dem FSV Duisburg und Düsseldorf-West, da behält der FSV Duisburg durch den 1:0-Hinspielsieg die Oberhand

In den drei weiteren Szenarien kommen Kray (bei einer Niederlage), Duisburg und Düsseldorf-West (Unentschieden im direkten Duell) auf die gleiche Punktzahl. Dort hätte sich dann der FSV Duisburg (7 Punkte aus diesen Duellen) vor Kray (6 Punkte) und dem SC West (4 Punkte) durchgesetzt. Gewinnt zu diesem Szenario zusätzlich Sterkrade-Nord, müssen Kray und Düsseldorf-West runter. Gewinnt Sterkrade-Nord nicht, muss neben den Oberhausenern nur Düsseldorf-West noch runter.