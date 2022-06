FC Kray: Matchwinner selbstbewusst: „Ich will in die Regionalliga“

Niko Bosnjak will nach seinem starken ersten Jahr beim FC Kray direkt den nächsten Schritt gehen. Gespräche laufen bereits.

In einer wechselhaften Saison, in der der FC Kray bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt kämpfen muss, zählt Niko Bosnjak zu den großen Gewinnern. In seinem ersten Herrenjahr ist der 19-Jährige direkt gesetzt und zahlt das Vertrauen mit bisher 18 Scorerpunkten zurück. So auch beim 3:0 gegen den SC Düsseldorf-West, zu dem er einen Doppelpack (2., 86.) beisteuerte.

Genau wie sein Coach Damian Apfeld bejubelte auch Bosnjak den so wichtigen Dreier, ohne aber den Fokus zu verlieren. „Wir haben dem Trainer etwas zurückgegeben. In den vergangenen Wochen konnten wir seine Idee nicht umsetzen. Das hat nun wieder geklappt und das wollen wir am kommenden Wochenende noch einmal bestätigen.“ Am letzten Spieltag kann Kray gegen den Cronenberger SC (Sonntag, 12. Juni, 15 Uhr) den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen.

Bosnjaks Vertrag läuft im Sommer aus

In seinem ersten Herrenjahr erlebt Bosnjak also direkt ein dramatisches Finale. „Mit mir persönlich bin ich sehr zufrieden. Ich stehe bei elf Toren und sieben Vorlagen, danke an der Stelle aber auch dem FC Kray. Ich spüre viel Vertrauen und darf häufig spielen“, sagte der 19-Jährige.

Mit seiner starken Bilanz im Rücken hält er auch mit ambitionierten Zielen nicht hinter dem Berg. Sein Vertrag in Kray läuft zum 30. Juni 2022 aus. Danach soll es eine Liga höher gehen, wie er verriet. „Ich möchte im Sommer unbedingt den nächsten Schritt machen und in die Regionalliga wechseln. Aktuell laufen Gespräche, es gibt aber noch nichts konkretes zu vermelden. Ich bin da noch sehr entspannt.“ Als junges Talent dürfte er mit seiner Bilanz bei einigen Regionalligisten in den Notizbüchern vermerkt sein.

Das bedeutet aber auch, dass sich der FC Kray nach einem wahrscheinlichen Bosnjak-Abgang offensiv neu strukturieren müsste. Denn mit Calvin Minewitsch wird auch der Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:0 (76.) den Verein verlassen. Ihn zieht es zur SSVg Velbert, die in der kommenden Saison wohl wieder um den Regionalliga-Aufstieg spielen wird.