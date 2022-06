KFC Uerdingen: Sommerfahrplan steht, sieben Testspiele fix

Der KFC Uerdingen hat seinen Sommerfahrplan veröffentlicht. Hier gibt es die Testspieltermine der Krefelder im Überblick.

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga West möchte der KFC Uerdingen in der Oberliga Niederrhein wieder oben angreifen. Einen anderen Schluss lassen die Transferaktivitäten der Krefelder kaum zu. Elf Spieler hat der Verein bereits verpflichtet, gleich 22 Akteure verlassen den KFC.

KFC Uerdingen - Testspieltermine Sonntag, 19. Juni: Trainingsstart Samstag, 25. Juni, 16.30 Uhr: Preußen Münster (Südlohn) Samstag, 2. Juli, 18 Uhr: VfB Uerdingen (BSA Am Rundweg) Mittwoch, 6. Juli, 19 Uhr: Blau-Gelb Überruhr (BSA Am Rundweg) Sonntag, 10. Juli, 15.30 Uhr: TuS Königshof (Spielort offen) Mittwoch, 13. Juli, 19 Uhr: SV Oppum (Sportpark Oppum) Freitag, 15. Juli, 19 Uhr: SV Bergisch Gladbach (Spielort offen) Sontag, 24. Juli, 15 Uhr: 1. FC Mönchengladbach/Saisoneröffnung (Sportpark Oppum)

Das Grundgerüst des neuen Kaders steht also. Und jetzt haben die Uerdinger auch verkündet, wie sie sich auf die kommende Saison vorbereiten werden. Am Sonntag, 19. Juni, steigt der Trainingsauftakt. In den folgenden Wochen stehen sieben Testspiele auf dem Programm - das letzte davon im Rahmen der Saisoneröffnung am Sonntag, 24. Juli. Gegner ist der Oberliga-Absteiger 1. FC Mönchengladbach.

Zuvor geht es für die Krefelder gegen Top-Regionalligist Preußen Münster, die Mittelrheinligisten SV Bergisch Gladbach sowie TuS Königshof (Aufsteiger), Landesliga-Absteiger Blau-Gelb Überruhr und die Kreisligisten VfB Uerdingen und SV Oppum (genaue Termine siehe Infobox). Der Saisonstart wurde für den 7. August anberaumt.