Preußen Münster: U23 stellt für die Oberliga fünf Zugänge vor

Die U23 des SC Preußen Münster hat für die kommende Oberliga-Saison 2022/2023 gleich fünf Zugänge auf einen Schlag vorgestellt.

Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt in der Oberliga Westfalen planen die Verantwortlichen des SC Preußen Münster die nächste Serie ihrer U23 in der 5. Liga.

Fünf Neuzugänge haben Trainer Kieran Schulze-Marmeling und Sören Weinfurtner, Sportlicher Leiter der SCP-Jugend, jetzt fixiert: Ansumana Nyassi (Borussia Münster), Marvin Kehl (Westfalia Kinderhaus), Keleb Nwubani (TuS Erndtedrück), Luca Tersteeg (VfL Bochum U19) und Luca Steinfeldt (SV Lippstadt) spielen in Zukunft für die Reserve der Münsteraner.

Luca Steinfeldt kommt auf 44 Regionalliga-Spiele und 41 Einsätze in der Oberliga.

Mit Steinfeldt kehrt dabei ein bekanntes Gesicht an die Hammer Straße zurück, das die Preußen-Fans noch kennen dürften. Bereits in der Jugend spielte der 25-Jährige für den SCP und kehrte 2016, nach Stationen bei Borussia Dortmund und MSV Duisburg, bereits ein erstes Mal zurück. In der U23 wurde Steinfeldt Torschützenkönig in der Westfalenliga und kam zudem zu zwei Einsätzen in der 3. Liga. Über den TuS Haltern, RW Ahlen und zuletzt den SV Lippstadt führt ihn sein Weg jetzt zurück nach Münster.

"Luca und ich haben immer den Kontakt gehalten, seit er gegangen ist. Es ist auch kein Geheimnis, dass wir ihn schon gerne letzten Sommer geholt hätten. Jetzt sind wir umso glücklicher, so einen Spieler für eine Position bekommen zu haben, auf der wir Bedarf haben. Luca ist torgefährlich, sehr robust und bringt die Dinge zu Ende. Wir freuen uns sehr auf ihn!", heißt es von Seiten der Preußen-Verantwortlichen.