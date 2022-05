1. FC Bocholt steigt in die Regionalliga auf: „Ein unbeschreibliches Gefühl”

Der 1. FC Bocholt hat die Meisterschaft der Oberliga Niederrhein und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga West vorzeitig klar gemacht.

Der traditionsreiche 1. FC Bocholt hat den Marathon um den Aufstieg gegen die SSVg Velbert gewonnen und wird im kommenden Jahr in der Regionalliga West auflaufen. Da Verfolger Velbert am neunten Spieltag der Aufstiegsrunde mit 0:1 gegen ETB Schwarz-Weiß Essen verlor und Bocholt am gleichen Spieltag zuhause gegen den TSV Meerbusch mit 5:0 gewann, ist das Team unter der Leitung von Cheftrainer Jan Winking vorzeitig uneinholbarer Meister der Oberliga Niederrhein.

Die Mannschaft aus Bocholt befindet hat in der laufenden Aufstiegsrunde keine Niederlage hinnehmen müssen. Für den Meister-Macher Winking war es nach dem Schlusspfiff ein emotionales Erlebnis. „Das ist natürlich ein überragendes Gefühl. Der Sieg gegen Meerbusch war aus meiner Sicht hochverdient und genau so ist es auch mit dem Aufstieg. Wie wir über die gesamte Saison hinweg Hürden genommen und Widerstände überwunden haben, das war enorm krass. Wir lagen teilweise acht Zähler zurück und liegen nun mit sieben Punkten vorne. Jetzt wird gefeiert und wir machen uns einfach eine geile Nacht”, bilanzierte Winking nach dem Spiel gegenüber RevierSport.

Wie wir über die gesamte Saison hinweg Hürden genommen und Widerstände überwunden haben, das war enorm krass Jan Winking

Trotz der Bitte des Stadionsprechers, den Rasen nach Schlusspfiff nicht zu stürmen, wurde natürlich dennoch ein wenig auf dem Spielfeld gefeiert. Trainer Winking bedankte sich in seiner Ansprache an die Fans für die tolle Unterstützung und beim gesamten Umfeld für die erfolgreiche Saison.

Bocholter Urgestein Bugla: „Mir fehlen einfach die Worte”

Eine treue Konstante im System der Bocholter stellt Angreifer Andre Bugla dar. Bereits seit 2013 kickt der in Bocholt geborene Fußballspieler für den FC. Der Aufstieg war für das Bocholter Urgestein ein ganz besonderes Erlebnis. „Mir fehlen einfach die Worte. Das ist mein neuntes Jahr in Bocholt und ich habe in der Vergangenheit schon Aufstiege mitgemacht. Von der Landesliga in die Oberliga. Das war natürlich auch geil, aber dieser Aufstieg ist was ganz besonderes. Wir versuchen seit Jahren an der Spitze ein ernstes Wörtchen mitzureden und eine Liga hochzugehen. Was die Mannschaft hier im letzten Jahr abgerissen hat, ist der Wahnsinn. Das Team, der Trainer und das gesamte Umfeld haben einfach unglaublich Charakter bewiesen. Es ist wie eine große Familie hier”, erklärte der frischgebackene Aufsteiger.