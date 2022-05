1. FC Kaan-Marienborn: So blickt Trainer Nehrbauer auf den Aufstiegs-Kracher gegen Paderborn

In der Aufstiegsrunde der Oberliga Westfalen steht der 1. FC Kaan-Marienborn vor dem Topspiel gegen den SC Paderborn II. Was Trainer Thorsten Nehrbauer vor der Partie sagt.

In der Aufstiegsrunde der Oberliga Westfalen steht ein echter Kracher an. Der zweitplatzierte 1. FC Kaan-Marienborn trifft zuhause auf den Vierten SC Paderborn II. Beide Mannschaften trennen nur zwei Zähler. Der Gewinner der Partie kann die Weichen für einen Aufstieg in die Regionalliga West stellen.

Fünf Teams sind rechnerisch noch im Geschäft um die zwei ersten Plätze, die einen Aufstieg in die vierthöchste Spielklasse garantieren würden. Der 1. FC Kaan-Marienborn muss in den verbleibenden drei Spielen gleich gegen zwei Teams aus der Top fünf ran. Am letzten Spieltag geht es für die Siegener noch gegen Gütersloh.

Im Fokus von Trainer Thorsten Nehrbauer steht zunächst allerdings nur das Topspiel gegen den SCP. "Wir spielen gegen eine der stärksten Mannschaften der Liga. Paderborn kommt mit viel Rückenwind aus dem letzten Spiel (8:0 Sieg gegen ASC Dortmund, Anm. d. Red.). Es wird ein absolutes Topspiel das natürlich beide Teams gewinnen wollen."

Nehrbauer traut seinem Team dennoch ein starkes Spiel zu und sieht sich vor dem Duell "auf Augenhöhe". Kaan-Marienborn zählte weite Teile der Saison zum Kreis der Aufstiegsaspiranten und möchte die gute Ausgangsposition nun zementieren und einen großen Schritt in Richtung Regionalliga West machen.

"Wir sind froh, dass es für uns in dieser Phase der Saison noch um etwas geht. Natürlich ist eine gewisse Anspannung zu spüren aber auch Vorfreude ist bei jedem von uns da. Wir nehmen jeden Gegner in dieser Liga gleich ernst. Jetzt gehen wir konzentriert in den Endspurt und hoffen, dass am Ende etwas für uns rausspringt."