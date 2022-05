ETB SW Essen plant Fußballfest mit Derby gegen RWE

Der ETB Schwarz-Weiß Essen bestreitet im Sommer ein Testspiel gegen Stadtnachbar Rot-Weiss Essen. Grund sind das 100-jährige Jubiläum des Uhlenkrug-Stadions und der RWE-Aufstieg.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen plant ein Fußballfest für den 3. Juli. Anlass dafür geben zwei gute Gründe: Einmal der langersehnte Aufstieg des Stadtnachbarn Rot-Weiss Essen in die 3. Liga. Darüber hinaus feiert der Verein das 100-jährige Bestehen seines Stadions am Uhlenkrug.

"Mach den Krug voll", heißt das Motto, unter dem dann am ersten Sonntag des Julis ein Testspiel zwischen ETB und RWE steigt. Anstoß ist um 15 Uhr. Tickets für die Partie können dienstags und freitags zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr in der Geschäftsstelle der Schwarz-Weißen erworben werden. Der Vorverkauf startet am kommenden Dienstag. Weitere Infos gibt es auf den Vereinskanälen der Essener.