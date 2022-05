Das Saisonende naht. An nahezu jedem Wochenende stehen nun Entscheidungen in den unteren Spielklassen an. So sieht es im Gebiet des FLVW aus.

Die Saison neigt sich dem Ende entgegen. In den Amateurligen stehen am kommenden Wochenende einige Entscheidungen über Auf- und Abstiege an. Wir sagen, welche.

Oberliga Westfalen

Die Aufstiegsfrage ist noch völlig offen. Aktuell trennen die Top Fünf nur drei Punkte. Am Tabellenende sieht das anders aus: Westfalia Herne steht als Absteiger fest. Sollte TuS Haltern bei der zweiten Mannschaft von Preußen Münster verlieren und gleichzeitig Victoria Clarholz oder die Hammer SpVg gewinnen, steigt der Ex-Regionalligist in die Westfalenliga ab.

Westfalenliga

Seit Donnerstagabend steht der TuS Bövinghausen in Gruppe 2 als Aufsteiger in die Oberliga fest, Die DJK TuS Hordel folgt in die Relegation, wenn sie selbst gewinnt oder der DSC Wanne-Eickel nicht in Hohenlimburg siegt. Der Delbrücker SC könnte sich am Wochenende mit einem Sieg bei Grün-Weiß Nottuln zumindest für die Relegation qualifizieren. Dafür müsste der Tabellenzweite Gievenbeck im Duell gegen den Dritten Preußen Espelkamp mindestens einen Punkt mitnehmen.

In Gruppe 1 stehen Fichte Bielefeld, TuS Tengern und der SC Herford bereits als Absteiger fest, VfL Theesen und SuS Neuenkirchen benötigen Siege, um nicht ebenfalls schon fest runter zu müssen. In Gruppe 2 steht Borussia Dröschede als Absteiger fest. Der FSV Gerlingen und die SpVg Hagen 1911 gehen mit runter, sollten sie nicht gewinnen

Landesliga Westfalen

In Gruppe 1 kann an diesem Wochenende nichts passieren. In Gruppe 2 kann Obersprockhövel mit einem Sieg den Aufstieg in die Westfalenliga perfekt machen, der VfL Bad Berleburg und der zurückgezogene FSV Werdohl stehen als Absteiger fest, am Wochenende kann jedoch noch kein Team folgen.

In Gruppe 3 können die DJK Wattenscheid und Viktoria Resse als Absteiger feststehen, wenn sie nicht gewinnen. Sollte der Erler Spielverein nicht gewinnen, aber Firtinaspor Herne punkten, sind sie ebenfalls weg. In Gruppe 4 ist der Aufstieg der IG Bönen bereits klar sowie auch der Abstieg von TuS Haltern II. Borussia Münster folgt in die Bezirksliga, wenn sie gegen Aufsteiger Bönen nicht gewinnen.