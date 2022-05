Coup: Bezirksligist verpflichtet Oberliga-Kapitän

Transfercoup für einen Niederrhein-Bezirksligisten: Der Verein hat einen Spieler verpflichtet, der aktuell noch einen Oberligisten als Kapitän aufs Feld führt.

Hochkarätige Verstärkung für den FC Büderich. Der Niederrhein-Bezirksligist aus Meerbusch hat sich für die kommende Saison mit Dennis Schreuers verstärkt. Dabei handelt es sich um einen 31-jährigen Offensivspieler, der jede Menge Erfahrung aus höheren Klassen mitbringt und derzeit den SC Düsseldorf-West in der Abstiegsrunde der Oberliga Niederrhein als Kapitän auf den Rasen führt.

Mit Dennis gewinnen wir einen Spieler, den wir schon sehr lange kennen und der von seiner Persönlichkeit wie auch seiner fußballerischen Qualität hervorragend zu uns passt", erklärte Büderichs Trainer Denis Hauswald in der schon vor einigen Tagen veröffentlichten Transfermeldung. "Zudem kann Dennis in der Offensive so ziemlich jede Position spielen und macht uns damit nochmal deutlich flexibler."





Schreuers spielt seit 2012 für den SC West - mit einer dreijährigen Unterbrechung. Zwischen 2017 und 2020 stand er beim SC Kapellen-Erft unter Vertrag. Insgesamt kommt der gebürtige Düsseldorfer auf 75 Einsätze in der Oberliga (acht Tore). Dazu kommen 134 Landesliga-Partien (25 Tore). In der laufenden Spielzeit ist Schreuers unangefochtene Stammkraft in Düsseldorf.

Schreuers wechselt unabhängig von der Ligazugehörigkeit nach Büderich. Derzeit ist noch offen, ob der FC in der kommenden Saison weiterhin in der Bezirksliga an den Start geht oder in den Sprung in die Landesliga schafft. Die Aussichten auf einen Aufstieg sind jedenfalls gut. Wenige Wochen vor dem Ende der Spielzeit belegt der Verein den ersten Tabellenplatz und hat vier Punkte Vorsprung.