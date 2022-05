1. FC Bocholt: Platzek will Torjäger-Titel und fiebert mit RWE

Der 1. FC Bocholt ist auf dem besten Weg, in die Regionalliga West aufzusteigen. Torjäger Marcel Platzek steht vor einem spannende Wochenende.

Vier Punkte beträgt der Vorsprung des 1. FC Bocholt auf die SSVg Velbert. "Das war ein ganz verrücktes Wochenende. Hilden erzielt in der Nachspielzeit gegen Velbert den Ausgleich und wir den Siegtreffer", sagt Marcel Platzek.

Der 31-Jährige war es, der mit seinem 35. Saisontreffer im 28. Spiel den Bocholter 3:2-Sieg über die Sportfreunde Baumberg klarmachte. "Es gibt keine einfachen Spiele in der Liga. Jeder will uns ärgern. Wir müssen bis zum Umfallen für unseren großen Traum Regionalliga kämpfen", betont er.

Platzek und Co. sind auf dem besten Wege, in die 4. Liga aufzusteigen. In dieser Spielklasse steht aktuell auch Platzeks Ex-Klub Rot-Weiss Essen vor dem ersehnten Aufstieg in die 3. Liga. "Ich gönne es RWE natürlich vom ganzen Herzen. Mal schauen: vielleicht bin ich am Samstag auch im Stadion. Ich wollte eigentlich mit meinen Kindern hingehen, aber ich glaube, dass das zu gefährlich wird (lacht). RWE wird aufsteigen und dann brechen alle Dämme. Allein die Vorstellung, was da am Samstag abgehen wird, macht mich schon verrückt. Ich freue mich wirklich für RWE. Der Verein hat es verdient. es ist nur noch ein Schritt zu gehen", sagt Platzek, der von 2007 bis 2009 und 2013 bis 2021 für die Rot-Weissen spielte.

RWE soll also dann am Samstag aufsteigen und Platzek mit dem 1. FC Bocholt wenige Wochen später. Und dann will der gebürtige Moerser auch noch den deutschlandweiten Oberliga-Torjäger-Titel eintüten. Aktuell liegt "Platzo" auf Platz eins - siehe "fussball.de". "Das wäre natürlich ein schöner Nebeneffekt. Es könnte ein echt cooler Sommer werden", sagt Platzek. Mit dem RWE-Aufstieg, Bocholts Meisterschaft und dem Torjäger-Titel.