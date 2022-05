Wattenscheid 09: So erlebte SGW-Joker Lerche den „schönsten Moment der Karriere“

Dank eines späten Jokertors gegen den SC Paderborn II von Dennis Lerche bleibt die SG Wattenscheid 09 im Aufstiegsrennen der Oberliga Westfalen dabei. Der Stürmer war überglücklich.

Die SG Wattenscheid 09 meldet sich nach dreiwöchiger Abstinenz zurück auf der Siegerstraße. Mit 2:1 (1:0) gewann die Mannschaft von Trainer Christian Britscho gegen den Spitzenreiter in der Aufstiegsrunde der Oberliga Westfalen, den SC Paderborn II. Die SGW konnte damit den Abstand auf die Aufstiegsränge verkürzen. Maßgeblichen Anteil hatte dabei Dennis Lerche.

Es war die 86. Spielminute, als Britscho den Wechsel auf der Stürmerposition vornahm. Lerche sprintete direkt durch in den gegnerischen Strafraum und nickte die Ecke mit seiner ersten Aktion nach wenigen Sekunden zum 2:1 Siegtreffer ins Tor. „Die Mannschaft hat vorher schon super gearbeitet. Dann werde ich eingewechselt, die Ecke kommt rein und ich wollte das Ding einfach nur irgendwie reinmachen und bin überglücklich, dass es dann auch wirklich reingegangen ist. Für mich ist das sicherlich der schönste Moment meiner bisherigen Fußballerkarriere“, beschrieb Lerche den spielentscheidenden Augenblick aus seiner Sicht.





Auch sein Trainer beglückwünschte seinen Joker, der vom Essener Landesligisten VfB Frohnhausen an die Lohrheide gewechselt war. „Ich freue mich wahnsinnig für Dennis. Er hat jetzt Wochen und Monate auf genau so einen Moment hingearbeitet. Dass es jetzt so klappt, ist wie gemalt.“

Durch den Erfolg gegen die Zweitvertretung des SCP bleiben die Wattenscheider zwar auf Platz fünf in der Tabelle, der Abstand auf Platz zwei und damit den ersten Aufstiegsplatz beträgt dabei allerdings nur noch einen Punkt, auch wenn sowohl Kaan-Marienborn auf Platz eins und der SC Paderborn II auf Platz zwei jeweils ein Spiel weniger absolviert haben als die Konkurrenz.

Lerche will den Aufstieg zumindest noch nicht abhaken. „Es ist immer einiges möglich. Jetzt ist die Stimmung erstmal richtig super und alle sind happy. Aber wir schauen wirklich nur von Spiel zu Spiel und wenn wir weiter unser Ding machen, dann werden wir schon sehen, wo uns das am Ende hinführt.“

Zunächst mal führt den 26-Jährigen und seine Teamkollegen der Weg nach Dortmund, wo die SGW am kommenden Sonntag auf den Tabellennachbarn ASC trifft. Für den bulligen Mittelstürmer ist es wichtig, an die Leistung gegen Paderborn anzuknüpfen. „Wir müssen weiter Gas geben. Wir wissen, dass wir fußballerisch eine gute Mannschaft sind, und das müssen wir jetzt in den kommenden Spielen jedes Mal komplett beweisen. Danach können wir abrechnen.“