Oberliga Westfalen: Hamm in Not, Herner Überraschungserfolg

Die Hammer Spvg ist am Donnerstagabend auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Westfalia Herne hingegen feierte auf seiner Abschiedstournee einen Überraschungserfolg.

Die Lage in der Abstiegsrunde der Oberliga Westfalen spitzt sich weiter zu. Am Donnerstagabend hat sich Victoria Clarholz vom Abstiegsplatz runtergearbeitet. Durch den 4:0-Sieg gegen den RSV Meinerzhagen überholte der Klub die Hammer Spvg und kletterte auf Rang sechs. Ein Doppelpack von Gentrit Muja (7. und 28.) sowie die beiden Treffer von Leon Heinemann (47.) und Oliver Cylkowski (86.) sorgten für die Siege der Victoria. Damit rückt auch für den RSV Meinerzhagen, drei Punkte Rückstand, das rettende Ufer wieder erst einmal etwas weiter weg.

Die Hammer Spvg steht dagegen nun auf einen Abstiegsplatz. Trotz 3:1-Führung durch Andrei Lorengel, Vincent Ocansey und Halil Can Dogan konnten die Rothosen im Heimspiel gegen den Holzwickeder SC keinen Sieg einfahren. Nils Hoppe (84.) und Robin Schultze (90.) glichen kurz vor dem Ende jeweils aus. Den 1:0-Führungstreffer nach zwei Minuten für den SC hatte Mathieu Bengsch besorgt.

Erster Aufstiegsrundensieg für Westfalia Herne

Westfalia Herne feierte hingegen seinen ersten Sieg der Abstiegsrunde. Im Heimspiel gegen den TuS Haltern gewann der als Absteiger feststehende Traditionsklub mit 2:1. Die Gäste, deren Rückstand aufs rettende Ufer mittlerweile auf acht Punkte angewachsen ist, waren zwar durch David Loheider nach 23 Minuten in Führung gegangen, Jamal El Mandoury (61.) und Danilo Curaba (73.) drehten die Partie. An der Spitze bleibt weiterhin die TSG Sprockhövel in bester Ausgangsposition. Daran änderte auch das 1:1-Unentschieden beim TuS Ennepetal nichts (Tore von Marius Müller für Ennepetal und Dilhan Demir für Sprockhövel). Die zweite Mannschaft des SC Preußen Münster und die SG Finnentrop/Bahmenohl trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden.

In der Aufstiegsrunde gab es ein 1:1-Remis zwischen den Sportfreunden Siegen und dem FC Gütersloh.