Ratingen: Hasenpflug enttäuscht über verlorene Zähler bei ETB

Germania Ratingen sicherte sich in der Oberliga Niederrhein einen Punkt bei ETB SW Essen. Für Trainer Hasenpflug "fühlte es sich wie eine Niederlage an".

Am vierten Spieltag der Aufstiegsrunde ging es für Germania Ratingen in der Oberliga zu Schwarz-Weiß Essen. Nach einer schwierigen Anfangsphase war die Mannschaft gut im Spiel, musste in den Schlussminuten aber einen strittigen Elfer hinnehmen. ETB verwandelte, das Spiel endete 2:2 (1:1).

„Im Vorfeld der Partie war klar, dass es nicht um viel geht. Trotzdem war es ein intensives Spiel und die Zuschauer haben einen engagierten Auftritt von beiden gesehen“, bewertete Gästetrainer Martin Hasenpflug das Duell bei ETB.

Gute Defensivleistung nach der Halbzeit

Die Ratinger kamen nicht schlecht in die Partie und hatten früh eine Chance, „das war dann in der ersten Halbzeit aber schon fast alles. Die Führung für Schwarz-Weiß war verdient“, zeigte Hasenpflug seine Unzufriedenheit mit dem ersten Abschnitt, den seine Mannschaft mit wenig Gefahr in ihren Aktionen spielte und Glück hatte, nur 0:1 hinten zu liegen. Doch kurz vor dem Seitenwechsel glich Bo Lasse Henrichs mit dem ersten Schuss aufs Tor aus.

„Der Ausgleich war ungemein wichtig“, wusste auch Hasenpflug. „In der zweiten Halbzeit haben wir das Heft in die Hand genommen. Ein Kompliment an die Mannschaft, wie sie gekämpft und das Spiel gedreht hat.“ Nach dem Seitenwechsel hatte Ratingen früh einige Gelegenheiten, eine nutzte Tim Potzler zur zwischenzeitlichen Führung. In der Folge stellten die Gäste um und spielten defensiv kompakter - mit Erfolg. „Auch das haben wir wirklich gut gemacht. Schwarz-Weiß war immer gefährlich und wir haben auf die offensiven Wechsel reagiert, sie hatten keine wirklich zwingende Chance.“

Weiter gegen Meerbusch

Und doch sollte es nicht reichen zum zweiten Sieg in Folge für die Ratinger. In den Schlussminuten zeigte Schiedsrichter Marco Lechtenberg auf den Punkt, im Vorfeld hatte Pascal Kubina, der ab der nächsten Saison bei SW Essen spielt, den Ball wohl an die Hand bekommen. „Die Entscheidung habe ich nicht richtig gesehen. Der Elfmeter ist auf jeden Fall ärgerlich, es fühlt sich wie eine Niederlage an“, sortierte Hasenpflug die letzten Minuten ein. „Das ist vielleicht auch das gerechtere Ergebnis. Wir halten den Kopf oben.“

Ratingen empfängt am kommenden Wochenende den TSV Meerbusch. Anstoß am 8. Mai ist um 15 Uhr. Mit nun 43 Zählern sind die Ratinger weiter auf Platz sieben.