Oberliga Niederrhein: Aufstiegsrunde – Last-Minute-Tor schockt Bocholt, Essener Klubs gehen unter

Spieltag vier in der Aufstiegsrunde der Oberliga Niederrhein und es gibt erneut einen Wechsel an der Spitze. Die beiden Essener Teams müssen eine echte Packung einstecken.

Am vierten Spieltag der Aufstiegsrunde in der Oberliga Niederrhein stand der 1. FC Bocholt unter Druck. Verfolger SSVg Velbert hatte bereits am Freitag mit einem deutlichen 5:1-Sieg über den FC Monheim vorgelegt und sich so zumindest vorübergehend wieder vorbeigeschoben. Die Bocholter taten sich zwar lange schwer und mussten kurz vor Schluss einen echten Tiefschlag einstecken. Für ETB SW Essen und die Spvg Schonnebeck gab es nichts zu holen.

1. FC Kleve – 1. FC Bocholt 1:1

Später Schock für den Spitzenreiter. Beim 1. FC Kleve trafen die Bocholter auf einen engagierten Gegner, der sich in Durchgang eins gut wehren konnte. Doch kurz nach der torlosen ersten Hälfte besorgte Marcel Platzek die so wichtige 1:0-Fühurng (50.). Nach einem Freistoß fiel der Ball dem Stürmer vor die Füße. Der beste Torjäger der Oberliga Niederrhein ließ sich dieses Geschenk nicht nehmen. Wenige Minuten später musste auf Seiten von Kleve dann auch noch Tim Haal den Platz verlassen. Für ein wiederholtes Foulspiel sah er Gelb-Rot (63.). Doch die Gastgeber steckten nicht auf und wurden quasi mit dem Schlusspfiff belohnt. In der sechsten Minute der Nachspielzeit verwandelte Niklas Klein-Wiele einen Freistoß zur Freude von ganz Kleve und der SSVg Velbert, die nun wieder Tabellenführer sind.

ETB SW Essen – VfB Hilden 0:4

ETB SW Essen bleibt in der Aufstiegsrunde weiter sieglos. Gegen den VfB Hilden gab es bereits die zweite 0:4-Klatsche in nur drei Spielen. Maximilian Wagener brachte die zuletzt stark aufspielenden Gäste früh in Führung (14.). In Durchgang zwei wurde es dann richtig deutlich. Fabian zur Linden (69.), Luca Majetic (75.) und Pascal Weber (90.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Der VfB rückt damit bis auf drei Punkte an Spitzenreiter SSVg Velbert ran und darf sich weiterhin Aufstiegshoffnungen machen.

Germania Ratingen – Spvg Schonnebeck 4:0

Auch für das zweite Essener Team im Einsatz, die Spvg Schonnebeck, wurde es heftig. Bei Germania Ratingen ging die Elf von Dirk Tönnies ebenfalls mit 0:4 unter. Ali Can Ilbay brachte seine Mannschaft in Halbzeit eins in Führung (31.). Ähnlich wie am Uhlenkrug wurde es auch in Ratingen erst gegen Mitte der zweiten Hälfte deutlich. Takuma Misumi (69.), Moses Lamidi (73.) und Hae Seong Jung (83.) besiegelten die Klatsche und schossen Ratingen auf Platz sechs. Schonnebeck steckt weiterhin auf dem neunten Rang. TVD Velbert – Sportfreunde Baumberg 0:2

Die Sportfreunde Baumberg sind weiter in Topform. Nach sieben Punkten aus den ersten drei Spielen und einem beeindruckenden 4:0-Erfolg über die SSVg Velbert konnte auch der TVD Velbert geschlagen werden. Baris Sarikaya (13.) und Louis Klotz (80.) sicherten dem Team von Salah El Halimi die drei Punkte. Baumberg bleibt weiterhin vierter mit großem Abstand auf das Spitzen-Trio.

