Oberliga Westfalen: Aufstiegsrunde - bittere Wattenscheid-Pleite, Vollsperrung verh

Am Sonntag stand in der Aufstiegsrunde der Oberliga Westfalen der dritte Spieltag auf dem Plan. So lief es im Rennen um den Aufstieg.

Die SG Wattenscheid hat das Verfolgerduell mit Westfalia Rhynern 0:1 verloren und Big Points liegen lassen. Das Topspiel zwischen dem Spitzenreiter SC Paderborn II und dem Tabellenvize 1. FC Kaan-Marienborn wurde kurzfristig verlegt, da der Schiedsrichter aufgrund einer Vollsperrung nicht zum Spielort kam. Beide Teams einigten sich mit der Staffelleitung auf die Absetzung der Partie. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. So hätte die SGW mit einem Sieg zumindest vorübergehend auf Aufstiegsplatz zwei springen und mit Paderborn auf Rang eins gleichziehen können. Doch es kam anders: Eduard Probst besorgte mit seinem Tor des Tages den Sieg für Rhynern, das nach Punkten zu Wattenscheid aufschließt und die 09er aufgrund der besseren Differenz sogar überholt. Hier geht es zur Tabelle der Aufstiegsrunde Sechs und sieben Punkte hinter den Aufstiegsrängen lauern der FC Gütersloh und ASC Dortmund. Beide wahrten ihre Außenseiterchancen mit Siegen: Gütersloh lieferte ein Spektakel beim 5:3 über den TuS Erndtebrück, der ASC Dortmund erkämpfte sich einen 2:1-Auswärtssieg beim SV Schermbeck. Zudem trennten sich der SV Schermbeck und die Sportfreunde Siegen 1:1. Die Ergebnisse des 3. Spieltags FC Gütersloh - TuS Erndtebrück 5:3 (3:1) SV Schermbeck - ASC Dortmund 1:2 (0:0) Eintracht Rheine - Sportfreunde Siegen 1:1 (1:0) Westfalia Rhynern - SG Wattenscheid 1:0 (0:0) 1. FC Kaan-Marienborn - SC Paderborn II abgesetzt Weitere News, Statistiken und Zahlen zur Oberliga Westfalen gibt es hier

Zur Startseite