In der Aufstiegsrunde der Oberliga Westfalen steht am Wochenende das Spitzenspiel zwischen dem 1. FC Kaan-Marienborn und dem SC Paderborn II an. Thorsten Nehrbauer freut sich auf das Duell.

Am Sonntag (24. April, 15 Uhr) kommt es in der Aufstiegsrunde der Oberliga Westfalen zum Verfolgerduell. Der 1. FC Kaan-Marienborn empfängt die Zweitvertretung des SC Paderborn. Nur ein Punkt trennt die beiden Teams in der Tabelle. Die Käner können mit einem Sieg die Tabellenführung zurückerobern. Trainer Thorsten Nehrbauer freut sich auf das Spitzenspiel: „Ich glaube, dass da zwei der besten Teams der Oberliga Westfalen aufeinandertreffen, ein absolutes Aufstiegsduell. Wir hatten vor kurzem schon das Vergnügen im Hinspiel (1:1, Anm. d. Red.). Wir freuen uns auf das Duell am Sonntag.“ Keine Kaderveränderungen Dem Trainer wird gegen den Tabellenführer der gleiche Kader wie am vergangenen Spieltag gegen die SG Wattenscheid zur Verfügung stehen. „Aber es sind ja noch zwei Tage bis zum Spiel, von daher hoffen wir, dass keine Überraschungen dazu kommen, keine Corona-Fälle oder ähnliches“, ergänzt Nehrbauer. Auch der Last-Minute-Treffer von Markus Pazurek gegen die SGW gibt dem Team nochmal einen Schub: „Da sieht man, dass die Mannschaft funktioniert und immer an sich glaubt. Die Jungs haben bewiesen, dass sie Moral und Willen haben.“ Und darauf wird es im Aufstiegskampf ankommen. Hinter dem SCP und Kaan-Marienborn lauert Wattenscheid (46 Punkte), gefolgt von Westfalia Rhynern (43 Punkte) und dem FC Gütersloh (39 Punkte). Aufstieg als Ziel Nehrbauer erwartet einen Drei- oder Vierkampf an der Tabellenspitze. „Es kommt sicherlich auf die Spielpaarungen und -tage an. Wie sind die gelegen, wer spielt wann gegen wen. Abgerechnet wird aber sowieso erst am Ende.“ Sein Team hat dabei ein Ziel: Den Regionalliga-Aufstieg. „Die Chancen sind bei Paderborn und Wattenscheid aber genauso gut. Vielleicht sogar bei Rhynern oder Gütersloh. Da muss man dann am Ende des Tages schauen. Letztendlich müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Wir versuchen, das Beste aus uns rauszuholen. Wenn wir das schaffen, haben wir natürlich gute Chancen, aber wir wissen, dass noch ein langer, steiniger Weg vor uns liegt.“

