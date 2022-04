Fünf Regionalligisten waren dran: Talent des 1. FC Bocholt gibt Abschied bekannt

Der 1. FC Bocholt hat das Tauziehen um Talent Tobias Boche verloren. Er wird den Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein verlassen.

Der 1. FC Bocholt, Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein, muss den Abgang eines Leistungsträgers verkraften. Linksverteidiger Tobias Boche hat dem Klub mitgeteilt, dass er sich einem höherklassigen Verein anschließen wird.

Der 21-Jährige ist nach RevierSport-Informationen ins Visier von Preußen Münster, Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen und auch der U23 des FC Schalke 04 geraten. Zudem sollen auch noch Klubs aus der Südwest-Staffel Interesse an dem Linksverteidiger bekunden.

RWE, RWO, Münster oder Schalke II sollen Interesse haben

Welcher Verein das Rennen macht, das steht noch nicht fest. Bocholts Cheftrainer Jan Winking betont: "Wir haben wirklich lange gekämpft und alles versucht, um Tobi bei uns zu halten. Er hat sich in den zwei Jahren hervorragend entwickelt und ist zu einem wichtigen Spieler unseres Kaders geworden. Daher war uns bewusst, dass höherklassige Vereine auf ihn aufmerksam werden."

24 Mal stand er in der Liga auf dem Platz, drei Tore und acht Vorlagen gelangen ihm. Winkings Zusatz: "Tobi hat sich den persönlichen Karrieresprung durch seine tolle Entwicklung absolut verdient und wir wünschen ihm schon jetzt viel Erfolg bei seiner neuen Station."

Niemand glaubt, dass er nun nachlassen könnte, schließlich möchte er die tolle Saison der Bocholter auch mit dem Regionalliga-Aufstieg krönen, Winking: "Es ist wichtig, jetzt auf allen Seiten frühzeitig Planungssicherheit zu haben, damit wir uns gemeinsam auf die restlichen Spiele konzentrieren können."

Der Spieler selber berichtet nach seiner Entscheidung: "Ich möchte mich bei jedem Einzelnen für die tollen zwei Jahre beim 1.FC Bocholt bedanken. In dieser Zeit durfte ich viel lernen und konnte mich persönlich wie auch sportlich sehr gut weiterentwickeln. Nun habe ich mich dazu entschieden, den nächsten Schritt in meiner sportlichen Laufbahn zu gehen. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich alles dazu beitragen, dass wir den Aufstieg in die Regionalliga West dieses Jahr schaffen."

Ein anderes Talent bleibt beim 1. FC Bocholt

Während Boche den Klub verlässt, hat ein anderes Talent seine Zusage gegeben, in Bocholt zu bleiben. Max Mahn aus der eigenen U19 unterschrieb einen Senioren-Vertrag.

Der 18-jährige Offensivspieler aus der Bocholter Jugend, der mit 24 Toren bester Torschütze der A-Jugend-Grenzland-Leistungsklasse ist, wusste den Cheftrainer zu überzeugen: "Wir haben Max seit der Winterpause regelmäßig bei unseren Trainingseinheiten dabei. Er brauchte keine Anlaufzeit und hat direkt gezeigt, dass er sich dem hohen Trainingsniveau bei uns anpassen kann. Daher ist bei uns schnell die Erkenntnis gereift, ihn in der kommenden Saison frühzeitig in den Kader der Ersten zu integrieren, um ihm die bestmögliche Entwicklung zu geben."