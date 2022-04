TSV Meerbusch: Wahl des neuen Trainers ist eine Überraschung

Der TSV Meerbusch ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Antonio Molina hatte nach fünf Jahren seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt.

Der TSV Meerbusch hat einen neuen Trainer für die kommende Saison gefunden. Er kommt aus den eigenen Reihen: Kevin Kreuzberg, der bisher die U19 in der Niederrheinliga trainiert hat, wird Nachfolger von Antonio Molina.

Der 30-Jährige kam 2019 von der A-Jugend des 1. FC Mönchengladbach nach Meerbusch und hatte seither einige Erfolge aufzuweisen. Aktuell sind die Meerbuscher in der U19-Niederrheinliga auf dem zweiten Rang hinter dem VfB Hilden. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt vier Punkte, allerdings hat der TSV bereits ein Spiel mehr ausgetragen. Die U19-Niederrheinliga ist in diesem Jahr in zwei Gruppen aufgeteilt, nach der Saison gibt es zwei Relegationsspiele der beiden Gruppensieger um den Aufsteiger in die A-Jugend Bundesliga West.

Molina hatte Rückzug nach fünf Jahren angekündigt

Bei der ersten Mannschaft in der Oberliga Niederrhein tritt Kreuzberg ein schweres Erbe an. Molina, der vor fünf Jahren vom SC Kapellen-Erft gekommen war, schaffte den Wiederaufstieg in die Oberliga und konnte den Verein seither dort halten. In der laufenden Saison führte der frühere ETB-Coach den Klub in die Aufstiegsrunde und somit auch zum sicheren Klassenerhalt.

Als Begründung hatte er angegeben, dass der Verein einen neuen Impuls brauche. „Na­tür­lich könn­te man im Som­mer ei­nen neu­er­lichen Um­bruch ein­lei­ten“, sagte Molina damals in einem Interview mit der Rheinischen Post. „Aber ein Wechsel auf der Trai­ner­po­si­ti­on hat si­cher ei­nen größe­ren Ef­fekt. Viel­leicht be­reue ich das Gan­ze irgend­wann mal, aber das weiß man erst hin­ter­her. Zum jet­zi­gen Zeit­punkt fühlt es sich rich­tig an.“