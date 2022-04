Oberliga Niederrhein: Aufstiegsrunde - Bocholt erobert Spitze, Hilden bleibt dran

Der 1. FC Bocholt ist neuer Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein. Doch auch der VfB Hilden bleibt mit einem Kantersieg dran. Der 3. Spieltag der Aufstiegsrunde im Überblick.

Wachablösung an der Spitze der Oberliga Niederrhein. Nachdem die SSVg Velbert am Samstag mit 0:4 bei den Sportfreunden Baumberg unterging, gab es am Ostermontag die große Chance für den 1. FC Bocholt, die Spitze zu übernehmen. Jan Winking und sein Team ließen sich gegen Germania Ratingen nicht zwei Mal bitten. Doch auch der VfB Hilden bleibt dran.

1. FC Bocholt – Germania Ratingen 2:0

Die Oberliga Niederrhein hat einen neuen Tabellenführer. Der 1. FC Bocholt hat den dicken Patzer der SSVg Velbert eiskalt ausgenutzt und zuhause gegen Germania Ratingen mit 2:0 gewonnen. Doch die Bocholter brauchten eine Anlaufzeit. Nach einem ersten Durchgang, in dem die Bocholter zwar im Laufe der Zeit zwingender wurden, es aber nicht schafften, die gut geordnete Ratinger Defensive zu knacken, ging es mit 0:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Bocholter noch stärker und drängten auf den Führungstreffer – mit Erfolg. Nach einem schönen Angriff tauchte Andre Bugla frei vor dem Tor auf uns musste nur noch einschieben (61.). Die Bocholter waren daraufhin bemüht, die Führung nach Hause zu bringen und defensiv gut zu stehen. Nach einer Ecke sorgte Tobias Boche dann per Abstauber für die vorgezogene Entscheidung (78.). Damit liegt der 1. FC Bocholt mit einem Punkt vor der SSVg Velbert an der Spitze der Oberliga Niederrhein.

VfB 03 Hilden – Spvg Schonnebeck 4:0

Der VfB Hilden hält weiter Anschluss an die Spitze. Durch einen souveränen 2:0 (1:0)-Erfolg rutscht der VfB bis auf drei Punkte an die SSVg Velbert ran und hat weiterhin vier Punkte Rückstand auf den 1. FC Bocholt. Kurz vor der Pause brachte Patrick Percoco seine Mannschaft auf die Siegerstraße (40.). In Durchgang zwei war es dann Torgarant Pascal Weber, der mit seinem insgesamt 20. Saisontreffer für den Endstand sorgte (62.).

1. FC Kleve – TVD Velbert 1:2

Im Spiel zwischen dem 1. FC Kleve auf Platz fünf und dem TVD Velbert auf Platz sechstplatzierten TVD Velbert ging es vermeintlich um nichts mehr. Dennoch wollten beide Teams die Partie für sich entscheiden. Ishmael Schubert-Abubakari brachte die Velberter nach 39 Minuten auf die Siegerstraße. Doch nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber aus Kleve durch Danny Rankl zum Ausgelich (58.). Der TVD hatte allerdings die passende Antwort parat: Maik Bleckmann erzielte nur neun Minuten später das erneute 2:1 (67.). Kurz vor Schluss wurde es noch einmal brenzlich. Alex Fagasinski sah seine zweite Gelbe Karte und musste vorzeitig duschen gehen (88.). Doch die Velberter retteten das Ergebnis über die Zeit.

TSV Meerbusch – FC Monheim 0:2

Der TSV Meerbusch bleibt auch nach dem zweiten Spiel in der Aufstiegsrunde elfter und damit letzter. Nach einer torlosen ersten Halbzeit kamen der FC Monheim besser aus der Kabine und geriet dank Dennis Ordelheide schnell in Führung (53.). In der Schlussphase der Partie stellte Dimitrios Touratzidis dann den 2:0 Endstand her (82.). Durch den Sieg springt Monheim vorbei an Ratingen auf Platz sieben.

