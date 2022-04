ETB SW Essen: Dienstältester Spieler bleibt weiter an Bord

ETB SW Essen freut sich über die Vertragsverlängerung mit einem echten Leistungsspieler. Für den Abwehrmann geht es in der kommenden Saison in das elfte Jahr am Uhlenkrug.

Nachdem die sportliche Zukunft beim ETB SW Essen durch die Teilnahme an der Aufstiegsrunde endgültig geklärt ist, hat sich Leistungsträger Bünyamin Sahin für einen Verbleib bei den Essenern entschieden. Der 22-Jährige läuft seit der U12 - mit Ausnahme von einem kurzen Abstecher zu Rot-Weiss Essen - für den ETB auf. Auch im kommenden Jahr wird Sahin, der aufgrund von Verletzungssorgen in dieser Saison nur auf 16 Einsätze kommt, am Uhlenkrug spielen. „Wenn man über zehn Jahre in einem Verein spielt ist die Vertragsverlängerung keine große Sache mehr. Das hängt aber auch damit zusammen, wie der ETB sich weiterentwickelt hat. Das ist sehr positiv und man bekommt auch eine ganz neue Energie mit. Der Verein hat neue Strukturen entwickelt und hat einen Weg eingeschlagen, mit dem ich mich zu 100 Prozent identifizieren kann“, erklärte Sahin seine Verlängerung



