Oberliga Westfalen: Hamm schmeißt drei Spieler raus

Die Hammer Spvg hat sich kurz nach dem Start der Abstiegsrunde in der Oberliga Westfalen von drei Spielern getrennt. Bei einem sind Spannungen der Grund.

Die Hammer Spvg hat sich in der heißen Phase der Saison in der Oberliga Westfalen von drei Spielern getrennt. Vor dem 2:2-Unentschieden am vergangenen Wochenende gegen die zweite Mannschaft des SC Preußen Münster wurden Casey Backhaus, Lutonda Ntiti und Hosan Ahmed mitgeteilt, in den Planungen von Trainer Steven Degelmann keine Rolle mehr spielen. Das berichtet der Westfälische Anzeiger.

Die Trennung vom erfahrenen Ahmed ist dabei die größte Überraschung. Der Mittelfeldspieler, der 2020 vom FC Altenbochum zu den Rothosen gewechselt ist, hatte in der laufenden Saison noch 20 Ligaspiele für die Hammer absolviert und dabei vier Tore erzielt. Wie das Blatt weiter berichtet, seien Spannungen zwischen dem 36-Jährigen und Cheftrainer Degelmann der Grund für die Suspendierung.

Weniger dramatisch waren die Trennungen von Backhaus und Ntiti. Die Begründung sei hier, dass die Verantwortlichen in den Endzügen der Saison in einer kleineren Gruppe trainieren wollen. Das Duo war erst im Winter zu den Hammern zugestoßen. Backhaus, von Wattenscheid gekommen, war seither allerdings nur ein einziges Mal eingesetzt worden, Ntiti hatte noch überhaupt keinen Einsatz zu verzeichnen. Der Sportliche Leiter Holger Wortmann zu den Personalentscheidungen gegenüber dem WA: „Wir wollten ein Zeichen setzen, den Kader verkleinern und alle enger zusammenrücken.“

Am kommenden Donnerstag haben die Hammer ein Heimspiel gegen die SG Finnentrop-Bahmenohl. Für Ostermontag ist das Auswärtsspiel bei der SpVgg Vreden angesetzt. Als Tabellenfünfter der Abstiegsrunde stehen die Hammer derzeit nicht auf einem Abstiegsplatz. Der Vorsprung auf die siebtplatzierte Victoria Clarholz beträgt drei Punkte.