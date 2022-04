Oberliga Westfalen: Wattenscheid auf einen Punkt dran, Kaan-Marienborn neuer Spitzenreiter

Der erste Spieltag der Aufstiegsrunde der Oberliga Westfalen stand an. Da Paderborn patzte, gibt es einen neuen Tabellenführer.

SV Schermbeck – SG Wattenscheid 0:3

Die SG Wattenscheid 09 kommt durch den Sieg beim SV Schermbeck auf einen Punkt an die Aufstiegsränge ran. Felix Casalino (36.) und Emre Yesilova (63./82.) trafen für die SGW, die jetzt 45 Punkte auf dem Konto hat. Für Schermbeck ist es die dritte Niederlage in Folge.

Eintracht Rheine – SC Paderborn II 2:0

Vor dem Spieltag war die Zweitvertretung der Paderborner Tabellenführer. Nach zehn Ligaspielen ohne Niederlage war es gegen Eintracht Rheine soweit. Adrian Knüver (21.) brachte Rheine in Führung, Paul Dreesen (86.) machte kurz vor Abpfiff mit dem 2:0 alles klar. Paderborn fällt durch die Niederlage auf Platz zwei zurück.

1.FC Kaan-Marienborn – Westfalia Rhynern 3:2

In Kaan-Marienborn ging es sowohl in der Anfangs- als auch in der Schlussphase richtig wild zu. Der Gast aus Rhynern ging bereits nach zwei Minuten durch Eduard Probst in Führung, Markus Pazurek konnte wenige Minuten später per Elfmeter ausgleichen. Dann war erst einmal Ruhe. In der 69. Minute war es Jannes Hoffmann, der die Käner in Führung brachte. Den Ausgleich von Gianluca Di Vinti (78.) machte Daniel Hammel nur einige Sekunden später wieder zunichte. Durch den Sieg ist Kaan-Marienborn nun neuer Spitzenreiter.

TuS Erndtebrück – ASC Dortmund 2:0

Nach einer torlosen ersten Hälfte brachten Chihiro Inada (63.) und Lars Schardt (81.) den TuS Erndtebrück mit ihren Treffern auf die Siegerstraße. Für die Dortmunder, die aus tabellarischer Sicht als Favorit in die Partie gingen, beträgt der Abstand auf einen Aufstiegsplatz nun neun Punkte.

Die Partie zwischen dem FC Gütersloh und den Sportfreunden Siegen wurde abgesetzt.