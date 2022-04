Die Hinserie der Oberliga Westfalen ist beendet. Somit ist nun auch klar, wer am kommenden Sonntag jeweils in der Auf- und Abstiegsrunde antreten muss.

Die Würfel sind gefallen: Die Hinrunde der Oberliga Westfalen wurde am Donnerstag ist beendet. Damit ist auch die Entscheidung gefallen, wer in der Auf- und wer in der Abstiegsrunde antreten muss. Durch den 2:0-Sieg über die SpVgg Vreden haben sich die Sportfreunde Siegen als letztes Team für die Aufstiegsrunde qualifiziert und somit Planungssicherheit, was die kommende Saison angeht.

Die Siegener haben dabei schon früh die Weichen für die Qualifikation gelegt. Leandro Fünfsinn brachte den früheren Zweitligisten schon nach fünf Minuten in Führung. Joshua Walter erhöhte nach 18 Minuten auf 2:0. Kontrahent Sprockhövel hätte selbst allerdings nicht vorbeiziehen können. Die TSG unterlag dem FC Gütersloh mit 0:2.

Vorne patzte der 1. FC Kaan-Marienborn und verpasste es somit, mit Tabellenführer Paderborn II wieder gleichzuziehen. Gegen den abstiegsbedrohten Holzwickeder SC kam die Mannschaft von Trainer Thorsten Nehrbauer nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Die ersten beiden Teams steigen am Saisonende in die Regionalliga West auf. Anders als in der Oberliga Niederrhein zählt in der Oberliga Westfalen das Torverhältnis. Weil am Niederrhein der direkte Vergleich gilt, gab es zuletzt einen Einspruch von TuRU Düsseldorf gegen die Teilnahme an der Abstiegsrunde.

Der RSV Meinerzhagen hat derweil einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren: Beim TuS Ennepetal fuhr der Klub einen 3:0 (2:0)-Sieg ein und kletterte damit auf Rang 18. Der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt aber immer noch sechs Punkte. In den weiteren Spielen schlug die zweite Mannschaft von Preußen Münster den SV Schermbeck mit 3:0.

Bereits am kommenden Sonntag beginnt der Spielbetrieb für beide Runden. Bei maximal zwei Westfalen-Absteigern aus der Regionalliga West werden am Saisonende fünf Teams in die Westfalenligen absteigen. Nur wenn Lotte, Schalke II und Lippstadt absteigen sollten, müssten sechs Teams runter.

Die Zusammensetzung der Auf- und Abstiegsrunde in der Oberliga Westfalen

Aufstiegsrunde: SC Paderborn II, 1. FC Kaan-Marienborn, SG Wattenscheid 09, Westfalia Rhynern, ASC 09 Dortmund, FC Gütersloh, Eintracht Rheine, SV Schermbeck, TuS Erndtebrück, Sportfreunde Siegen.

Abstiegsrunde: TSG Sprockhövel, SpVgg Vreden, SG Finnentrop-Bahmenohl, TuS Ennepetal, Preußen Münster II, Hammer SpVg, Victoria Clarholz, TuS Haltern, Holzwickeder SC, RSV Meinerzhagen, Westfalia Herne.