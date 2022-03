Vor Viertelfinale: Zukunft von ETB-Trainer Tokat ist geklärt

Am Mittwochabend (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) will es Schwarz-Weiß Essen dem Nachbar Rot-Weiss Essen nachmachen und ins Niederrheinpokal-Halbfinale einziehen.

Ab 19.30 Uhr kämpft der ETB Schwarz-Weiß am Mittwochabend gegen den SV Straelen im Niederrheinpokal-Viertelfinale um das Halbfinal-Ticket. Schon viele Stunden vor dem Spiel erfuhr RevierSport, dass der ETB noch kurz vor der Partie eine wichtige Personalentscheidung mitteilen wird.

Trainer Suat Tokat hat nach RS-Informationen nämlich seinen Vertrag bis zum30. Juni 2023 verlängert. Zuletzt wurde immer wieder über die Zukunft des 34-Jährigen spekuliert. Doch der ehemalige RWE-Profi entschied sich für einen Verbleib am Uhlenkrug.

Jürgen Lucas, heute Sportvorstand des ETB, war es, der im Sommer 2021 ein glückliches Händchen bewies und Trainer-Talent Tokat zum Uhlenkurg lockte. Dieser trainierte bis dato im Nachwuchsleistungszentrum von Rot-Weiss Essen (29. Oktober 2014 bis 30. Juni 2015) und führte die SG Unterrath, für die er vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2021 arbeitet, von der Bezirks- in die Landesliga.

Im Essener Süden leistete der einstige Mittelfeldspieler, der aufgrund von viel Verletzungspech seine aktive Laufbahn frühzeitig beenden musste, gute Arbeit. Tokat führte den ETB in die Aufstiegsrunde. Diese Runde war das erklärte Saisonziel am Uhlenkrug. Insgesamt blickt Tokat bisher auf 26 Pflichtspiele für Schwarz-Weiß Essen zurück - seine Bilanz: 15 Siege, zwei Remis, neun Niederlagen, macht einen Punkteschnitt von 1,81 Zählern pro Partie. Am Mittwochabend könnte ein großer Erfolg hinzukommen: Der Einzug in das Niederrheinpokal-Halbfinale. Das wäre wohl ein perfektes Zeichen zur Vertragsverlängerung.