1. FC Bocholt: Gegen MSV Duisburg - nur noch Restkarten zu haben

Der 1. FC Bocholt fiebert dem Viertelfinale im Niederrheinpokal entgegen. Am 6. April (19.30 Uhr) geht es gegen den MSV Duisburg. Das Spiel ist schon jetzt so gut wie ausverkauft.

Rund 2500 Besucher dürfen die Niederrheinpokal-Viertelfinale-Partie zwischen dem 1. FC Bocholt und MSV Duisburg im Stadion am traditionsreichen Hünting verfolgen. Die Bocholter sind schon vor Tagen davon ausgegangen, dass die Karten schnell alle vergriffen sein werden. Und, siehe da: In nur 12 Minuten wurde eine "große Rutsche" der Karten verkauft!

"Wir haben knapp 1700 Karten über den exklusivem Vorverkauf für Mitglieder- und Dauerkarten-Inhaber verkauft. Am Dienstagmorgen begann um 8 Uhr der reguläre Online-Vorverkauf. Alle verfügbaren 300 E-Tickets waren innerhalb von nur 12 Minuten in unserem 'SchwattenShop' verkauft. Das sind natürlich sensationelle Zahlen. Weniger als 200 Sitzplatz-Karten sind am Dienstagabend zwischen 18 und 20 Uhr noch in der Geschäftsstelle erhältlich", berichtet Benjamin Kappelhoff, Pressesprecher des 1. FC Bocholt, gegenüber RevierSport.

Gäste-Fans können ihre Tickets über den MSV Duisburg beziehen. Für die Duisburger gibt es 400 Vollzahler- und 200 ermäßigte Stehplatz-Tickets.

Der Aufstiegsrunden-Spielplan des 1. FC Bocholt im Überblick: