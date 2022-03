Oberliga Niederrhein: SSVg Velbert-Top-Torjäger Hilger zieht positives Fazit zur Hinrunde

Die SSVg Velbert beendet die Hinrunde der Oberliga Niederrhein als Spitzenreiter. Top-Stürmer Robin Hilger trug durch seine Tore maßgeblich zum Erfolg der Mannschaft von Trainer Hüzeyfe Dogan bei.

Oberliga-Spitzenreiter SSVg Velbert beendet die Hinserie mit 59 erspielten Punkten als Erster und geht damit als Favorit in die Aufstiegsrunde um das Rennen um ein Regionalliga-Ticket. Velberts Top-Stürmer Robin Hilger trug mit seinen 15 Saisontoren maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft bei. Auch im letzten Heimspiel der Hauptrunde gegen Nettetal trug sich der 26-Jährige in die Torschützenliste ein.

Zum bisherigen Saisonverlauf der SSVg bilanzierte Hilger: „Dass die Hinrunde so positiv verläuft, war vielleicht von Anfang an nicht so zu erwarten. Wir haben uns Spiel für Spiel reingefuchst und sind besonders heimstark. In der IMS Arena haben wir noch keinen Punkt liegen lassen und wir wissen, dass wir in jedem Spiel für ein paar Tore gut sind. Auch defensiv stehen wir ziemlich stabil und deshalb konnten wir die Hinserie so erfolgreich gestalten.”

Dass die SSVg Velbert in der Aufstiegsrunde nur gegen Mannschaften antreten muss, die in der jüngsten Vergangenheit gut performt haben, lässt den beidfüßigen Mittelstürmer unbeeindruckt. „Wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir gegen die anderen Top-Mannschaften gewinnen können. Es wird nicht einfacher, aber um aufzusteigen muss man jeden schlagen und dazu sind wir fähig”, erklärte Hilger.

SSVg-Trainer Dogan: „Es erwarten uns zehn Finalspiele”

Auch Velberts Cheftrainer Dogan sieht der Aufstiegsrunde optimistisch entgegen und erklärt, dass man den erfolgreichen Spielstil der Mannschaft bis zum Ende der Saison fortsetzen möchte: „In der Aufstiegsrunde erwarten uns knackige Spiele. Wir sind in der Breite des Kaders gut aufgestellt und müssen daran arbeiten, dass jeder Spieler auf ein Top-Niveau kommt.”

Dass das Niveau der SSVg-Akteure vollkommen ausreicht, um in der Oberliga Niederrhein zu bestehen, hat die Mannschaft aus Velbert in der Vergangenheit bereits bewiesen. Doch der Verein möchte höher hinaus. Der Aufstieg in die Regionalliga ist das angepeilte Ziel.

Auch Dogan weiß worum es in der Aufstiegsrunde geht: „Es erwarten uns nun zehn Finalspiele. Beginnend mit der Partie gegen TVD und zum Schluss gegen Bocholt. Wir werden in jedem Spiel versuchen unseren Matchplan durchzuziehen und weiterhin alles geben.”

Wenn man sich die Frage stellt, wer der SSVg noch gefährlich werden könnte, ist Bocholt ein gutes Stichwort. Denn auch der 1. FC Bocholt spielt eine tadellose Saison. Sollte das Nachholspiel gegen Nettetal gewonnen werden, würde der FC bis auf zwei Punkte zur Tabellenspitze aufschließen.