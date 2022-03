OL NR: Sterkrade nicht mehr Letzter, Viererpack von Weber gegen Kray

Vier Nachholspiele standen am Mittwoch in der Oberliga Niederrhein auf dem Programm. So sind sie gelaufen.

Viele Fragen sind nicht mehr offen gewesen in der Oberliga Niederrhein. Kurz vor dem Ende der einfachen Hinrunde und vor dem Start von Auf- und Abstiegsrunde gab es eine weitere Antwort. Union Nettetal spielt in der Abstiegsrunde. FC Kray - VfB Hilden 2:4 Hier war im Vorfeld alles klar. Kray muss in die Abstiegsrunde, Hilden ist ganz oben dabei. So trat der VfB auch auf und führte bereits nach 15 Minuten durch einen Doppelpack von Angreifer Pascal Weber mit 2:0. Doch die Essener zeigten Moral und kamen vor der Pause durch Dzenan Mucic zum Anschluss. Nach dem Wechsel glich Nico Bosnjak sogar aus. Doch Weber hatte an diesem Tag Zielwasser getrunken. Noch ein Doppelpack später stand es 4:2 für den Favoriten. Ratingen 04/19 - FC Monheim 1:0 Ali Can Ilbay erzielte für Ratingen das Tor des Tages. Trotzdem werden wohl Ratingen und Monheim in die Aufstiegsrunde einziehen. Denn Monheim hat einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde drei Punkte Vorsprung - dazu das mit Abstand beste Torverhältnis. Da dürfte nichts mehr anbrennen. Union Nettetal - 1. FC Kleve 1:0 Rabjon Goga traf kurz vor dem Ende zum 1:0 für Nettetal - damit lebt die Hoffnung auf die Aufstiegsrunde. Wobei: Mindestens vier Zähler muss man noch aufholen, zwei Spiele stehen noch aus. Hier geht es gegen den Ersten (SSVg Velbert) und den Zweiten (1. FC Bocholt). Da muss schon viel passieren, wobei es nicht das erste Fußball-Wunder wäre. Am Mittwoch hat Union den ersten Schritt dahin getan. Sterkrade-Nord - SF Niederwenigern 4:1 Mahmoud Nuno El-Dorr, Damian Vergara Schlootz, Marcel Vogel und Julius Ufer verhalfen Sterkrade-Nord im Kellerduell zu einer besseren Ausgangslage vor dem Start der Abstiegsrunde. Die Oberhausener konnten - nun punktgleich mit Niederwenigern - den letzten Platz an den 1. FC Mönchengladbach abgeben. Niederwenigern wurde kurzzeitig überholt, doch der Ehrentreffer befördert die SF wieder vor Sterkrade.

Zur Startseite