ASC Dortmund verliert Kapitän - neuer Offensivmann kommt im Tausch

Nach vielen Jahren verliert der ASC Dortmund seinen Kapitän. Von dessen künftigem Verein kommt zugleich ein neuer Spieler zum Westfalen-Oberligisten.

Nach sieben Jahren beim ASC Dortmund wird Kapitän Kevin Brümmer den Verein aus der Oberliga Westfalen am Ende der laufenden Saison verlassen. Das teilten die Aplerbecker am Montag mit. "Der ASC ohne Kevin Brümmer ist eigentlich nicht vorstellbar", schrieben sie in einem Beitrag auf Facebook und bedankten sich bei dem 29-Jährigen gebürtigen Dortmunder. "Viele Tore, viel Schweiß und viel Einsatz hast du auf unserem Platz und für den Verein gegeben." Zugleich gab der ASC bekannt, wo Brümmer zukünftig spielen wird: Nämlich eine Klasse tiefer beim Dortmunder Westfalenligisten FC Brünninghausen.

Brümmer war 2015 aus der damaligen zweiten Mannschaft des VfL Bochum zum ASC gewechselt. Seither bestritt der Mittelfeldspieler 149 Pflichtspiele für die Dortmunder, in denen ihm starke 63 Tore und 31 Vorlagen gelangen.

In der aktuellen Runde bleibt Brümmer aber nur die Zuschauerrolle. Er hat sich im vergangenen Spätsommer einen Kreuzbandriss zugezogen, war nur am ersten Spieltag zum Einsatz gekommen. Fraglich, ob er noch mal für seinen langjährigen Verein auf dem Platz stehen wird.

Im Rahmen der Abschiedsverkündung vermeldete der ASC zugleich einen Neuzugang für die kommende Spielzeit - und der kommt kurioserweise von Brümmers baldigen Klub Brünninghausen. Es handelt sich um David Vaitkevicius. Der 22 Jahre alter Litauer spielt auf der linken Außenbahn, machte in der laufenden Saison mit sieben Toren in 13 Einsätzen auf sich aufmerksam. Vaitkevicius sei ein schneller und torgefährlicher Spieler, "der unsere Variabilität steigern wird", heißt es von den Dortmundern.

Nach Raphael Gräßer (RSV Meinerzhagen) sowie Kang-kyeom Kim (Hombruch U19) ist Vaitkevicius die dritte Neuverpflichtung für die kommende Saison.