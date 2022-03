SG Wattenscheid 09: Hammer-Endspurt vor der Aufstiegsrunde

Die SG Wattenscheid 09 hat ihre letzten beiden Spiele in der Oberliga Westfalen zu Null gewonnen. Winterneuzugang Jeffrey Malcherek ist hochmotiviert für die kommenden Partien.

In der Oberliga Westfalen rangiert die SG Wattenscheid 09 nach 17 absolvierten Spielen mit 38 Punkten auf Platz drei. Bevor die Aufstiegsrunde anfängt, haben die Bochumer noch drei Spiele vor der Brust. Mit den Partien gegen den FC Gütersloh und den SC Paderborn II stehen noch Duelle mit der direkten Konkurrenz aus.

Am vergangenen Wochenende musste das Spiel gegen die Zweitvertretung von Preußen Münster abgesagt werden. Die Münsteraner hatten im Vorfeld zu viele Coronafälle in ihrer Mannschaft.

Jeffrey Malcherek, Innenverteidiger und Winterneuzugang der Britscho-Elf, lobt die derzeitige Atmosphäre im Team: „Die Stimmung ist top, man geht mit einem Sieg ganz anders in die Woche. Umso besser, wenn die Resultate der Konkurrenz auch noch für uns passen, wie zuletzt mit dem 0:0 von Kaan-Marienborn.“

Der 25-Jährige ist nach seiner Verpflichtung direkt zu einer wichtigen Stütze im Wattenscheider Team geworden und hat bislang alle Pflichtspiele über 90 Minuten absolviert. Den verbleibenden drei Spielen geht der Defensivmann mit viel Ehrgeiz entgegen: „Wir haben jetzt zwei Nachholspiele. Uns ist klar, dass wenn wir da etwas holen, wir eine super Ausgangslage für die Aufstiegsrunde haben. Wir spielen jedes Spiel auf Sieg, am besten wären sieben Punkte aus den nächsten drei Spielen. Neun Punkte werden schwer, wir haben auswärts zwei dicke Bretter vor uns. Gütersloh hat die beste Defensive der Liga, dort werden wir uns ein Tor richtig verdienen müssen.“

Mit Blick auf die Aufstiegsrunde betont er: „Wir haben keine schlechte Ausgangsposition, um oben mitzureden. Wir wollen sportlich immer das Maximale rausholen. Es wird in der Aufstiegsrunde wichtig sein, dass man immer konstant die Leistung abruft.“

Am Mittwoch muss die SGW auswärts beim FC Gütersloh (19:30 Uhr) ran, danach am Samstag ebenfalls auswärts beim Tabellenzweiten SC Paderborn II (18 Uhr). Die letzte Partie wird das Nachholspiel gegen Münster II sein, das voraussichtlich am nächsten Mittwoch im heimischen Lohrheidestadion ausgetragen werden kann.