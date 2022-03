Oberliga Westfalen: Zweimal torlos, Sprockhövel erfolgreich

Corona hat die Oberliga Westfalen weiterhin fest im Griff. Am Sonntag konnten nur vier der acht Partien ausgetragen werden. Zwei davon endeten torlos.

TSG Sprockhövel - TuS Haltern: 4:1

Die TSG Sprockhövel hat die Aufstiegsrunde weiterhin fest im Visier. Der aktuell Tabellenelfte gewann zuhause gegen den TuS Haltern und darf sich dank dreier Nachholspiele noch berechtigte Hoffnungen auf Tabellenplatz zehn machen. In der 13. Minute schoss Nazzareno Ciccarelli die Gastgeber per Strafstoß in Führung. Ali Ibraim konnte diese zwischenzeitlich egalisieren (39.), doch Ibrahim Bulut stellte bereits knapp vor dem Halbzeitpfiff erneut die Führung her. Die endgültige Entscheidung fiel in der Nachspielzeit: Zunächst war es erneut Ciccarelli vom Elfmeterpunkt (90. Minute). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Jonathan Kyeremateng (94. Minute).

SG Finnentrop/Bramenohl - Holzwickeder SC: 2:0

Die SG Finnentrop/Bramenohl hat seine Ausgangsposition für die Abstiegsrunde weiter verbessert. Zuhause konnte der Tabellen-13. sich souverän gegen den Holzwickeder SC durchsetzen. In der ersten Halbzeit war Hasan Dagrusöz (26. Minute) erfolgreich. Jerome König machte in der 65. Minute alles klar.

Hammer SpVg - FC Gütersloh: 0:0

Die Hammer SpVg hat zuhause gegen den FC Gütersloh einen wichtigen Punkt für die Abstiegsrunde erkämpft. Der Tabellen-16. hielt hinten die Null, war aber nach vorne zu ungefährlich.

1. FC Kaan-Marienborn - SV Westfalia Rhynern: 0:0

Der 1. FC Kaan-Marienborn hat es verpasst, sich an der Tabellenspitze festzusetzen. Zuhause kam der aktuell Tabellenführende nicht über ein 0:0-Unentschieden gegen den SV Westfalia Rhynern hinaus. Damit kann der SC Paderborn II am Mittwoch mit einem Sieg beim SV Schermbeck 2020 vorbeiziehen.

Die Partie zwischen Victoria Clarholz und dem SC Westfalia Herne konnte coronabedingt ebenso wie das Spiel TuS Ennepetal gegen RSV Meinerzhagen nicht stattfinden. Zuvor waren bereits die Partien zwischen der SG Wattenscheid 09 und SC Preußen Münster II sowie das Mittelfeldduell zwischen dem FC Eintracht Rheine und TuS Erndtebrück abgesagt worden. Termine für die Nachholspiele stehen noch aus.