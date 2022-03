TuS Haltern: Drei Zugänge für die Saison 2022/23 fix

Der TuS Haltern am See bastelt an der neuen Spielzeit 2022/2023. Am Wochenende stellte der Oberligist gleich drei neue Spieler vor.

Nach der personellen Weichenstellung in der Führungsebene kann der TuS Haltern am See die ersten drei Neuzugänge für die Saison 2022/23 bekanntgeben.

Mit Vangjel Frasheri, Nils Fabisiak (beide Rot-Weiß Deuten) und Marcel Klakus (Spielvereinigung Erkenschwick) kehren drei Spieler mit Halterner Vergangenheit zurück in die Stauseekampfbahn und verstärken die Mannschaft von Cheftrainer Timo Ostdorf ab dem 1. Juli 2022. Die drei Akteure bilden damit den Anfang der angekündigten Kadermaßnahme zur Vertiefung der vor zwei Jahren selbst auferlegten Strategie, nahezu ausschließlich auf Spieler aus der eigenen Talentschmiede und der Region zu setzen. Dieses Vorhaben untermauern die Seestädter nun mit diesen Verpflichtungen.

Halterns Trainer Ostdorf ist voll des Lobes für seine neuen Spieler und sieht einen Kreis, der sich schließt: "Die Jungs sind hier ausgebildet worden und haben teilweise sogar ihren ersten Schritte im Seniorenfußball gemacht. Nun haben sie sich für die Rückkehr nach Haltern entschieden, was mich persönlich nicht nur freut, sondern auch stolz macht, weil es zeigt, dass sie unserer langfristigen Vereinsstrategie vertrauen und ihnen der Verein am Herzen liegt. Des Weiteren gibt es uns auch eine gewisse Planungssicherheit, denn die Verpflichtung der Jungs erfolgt Ligen-unabhängig, weshalb wir mit ihnen sowohl in der Ober- als auch in der Westfalenliga planen werden. Die sportliche Qualität für die Oberliga besitzen sie als gestandene Westfalenliga-Spieler zu 100 Prozent."

Die Verpflichtung des Trios stellt dabei nur den Anfang der konsequenten Umsetzung der Vereinsstrategie dar. TuS Haltern am See will in den nächsten Wochen weiter Zugänge bekanntgeben.