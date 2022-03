Oberliga Niederrhein: Der irre Wettstreit um Platz elf

In der Oberliga Niederrhein sind noch zwei Spieltage zu absolvieren, bevor es für die Mannschaften in die Aufstiegs – oder Abstiegsrunde geht. Sechs Teams streiten sich immer noch um den berühmten elften Platz.

Die Tabelle der Oberliga Niederrhein ist kurz vor Schluss immer noch sehr eng. Bekanntlich wird die Liga nach 22 Spieltagen in eine Aufstiegs- und eine Abstiegsrunde geteilt. RevierSport blickt auf die letzten beiden Spieltage für die Teams im Rennen um Platz elf.

Das Rennen um den letzten Aufstiegsrundenplatz wird Woche für Woche spannender. Die Teams auf den Tabellenplätzen sieben bis zwölf zittern noch bis zum Ende darum, welcher Verein an der Aufstiegsrunde teilnehmen darf und welches Team in die gefährliche Abstiegsrunde muss.

Auf Platz sieben mit 33 Punkten steht derzeit der 1. FC Monheim. Bis zum ersten Abstiegsrundenplatz (Rang zwölf) sind es nur vier Punkte. Für Monheim geht es im nächsten Spiel gegen Germania Ratingen, den direkten Konkurrenten, der mit zwei Punkten weniger auf Platz neun steht. Das letzte Spiel bestreiten die Monheimer gegen den Vorletzten der Tabelle, den 1. FC Mönchengladbach.

Auf Platz acht mit 32 Punkten steht die SpVg Schonnebeck. Die Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies hat in den letzten zwei Wochen Tabellenplätze eingebüßt. Gegen die Spitzenteams der Tabelle, 1. FC Bocholt und SSVg Velbert, konnte kein einziger Punkt geholt werden. Nun müssen die Essener sogar wieder um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zittern. Der nächste Gegner ist der Tabellensechste TVD Velbert, danach geht es auswärts gegen den Tabellenletzten Spvgg. Sterkrade-Nord.

Germania Ratingen belegt aktuell mit 31 Punkten Platz neun. Allerdings hat die Mannschaft von Martin Hasenpflug ein Spiel in der Hinterhand und kann noch insgesamt neun Zähler holen. Einfach wird das aber sicher nicht. Der nächste Gegner ist der 1. FC Mönchengladbach, danach der 1. FC Monheim und als letztes der aktuell in Top-Form agierende FSV Duisburg.

TuRu Düsseldorf, mit 30 Punkten auf Platz zehn, hat zuletzt zwei wichtige Punkte gegen den Tabellenvorletzten 1. FC Mönchengladbach (2:2) liegen gelassen. Nun warten noch zwei schwierige Spiele auf die Düsseldorfer, gegen den FSV Duisburg und den Tabellendritten VfB 03 Hilden. Um nicht bis zum bitteren Ende zu zittern, muss die Elf von Francisco Carrasco noch ein paar Punkte sammeln.

Den so umkämpften elften Tabellenplatz hat aktuell ETB Schwarz-Weiß Essen inne. 29 Zähler und ein Torverhältnis von plus 3 stehen derzeit zu Buche. Im vergangenen Ligaspiel gegen den SC Velbert konnte der ETB ein beeindruckendes 8:0-Schützenfest feiern. Wenn es in den letzten beiden Spielen so weiter geht, müssen sich die Essener keine Sorgen um die Aufstiegsrunde machen. Die nächsten Gegner sind der TV Jahn Hiesfeld und die Sportfreunde Niederwenigern. Machbare Aufgaben für das Team von Suat Tokat. Auf Rang zwölf lauert der TSV Meerbusch. Punktgleich mit dem ETB, aber auch mit einem deutlich schlechteren Torverhältnis (minus neun). Deshalb steht der TSV aktuell schon mit einem Bein in der Abstiegsrunde. Trotzdem ist noch alles drin. Dafür gilt es, zunächst den SC Düsseldorf-West und anschließend die Sportfreunde Baumberg zu bezwingen.