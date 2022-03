Hammer Spielvereinigung: Nächster Sommer-Neuzugang vorgestellt

Der westfälische Oberligist Hammer Spielvereinigung hat für die Saison 2022/23 den nächsten Zugang fix gemacht.

Vom TuS Wiescherhöfen kommt Jannis Ritter in den Hammer Osten zur Spielvereinigung, wo er in der Jugend auch schon vier Jahre gespielt hat. "Der in der Offensive flexibel einsetzbare und torgefährliche Ritter will die Chance auf höherklassigen Fußball bei unserer HSV nutzen", heißt es in einer Mitteilung der Hammer SpVg.