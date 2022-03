FSV Duisburg: 321-maliger Zweitligaprofi übernimmt das Traineramt

Fußball-Oberligist FSV Duisburg hat am Sonntagabend einen neuen Trainer präsentiert. Ein ehemaliger Zweitligaprofi übernimmt die Nachfolge von Bartosz Maslon.

Am 21. Februar 2022 war Bartosz Maslon nach einem 6:1-Sieg gegen die Spielvereinigung Sterkrade-Nord als Trainer des FSV Duisburg zurückgetreten. Der bisherige Co-Trainer Ingo Christ hatte in den darauffolgenden Spielen beim ETB Schwarz-Weiß Essen (1:0), gegen den FC Kray (2:0) und in St. Tönis (0:0) die Verantwortung für die Mannschaft.

Ab Montag kehrt Christ dann wieder ins zweite Glied zurück. Dirk Pusch ist neuer Cheftrainer des FSV Duisburg. Das bestätigte Erol Ayar, FSV-Sportchef, am Sonntagabend gegenüber RevierSport.

Dirk Pusch absolvierte für Rot-Weiss Essen und den Wuppertaler SV 321 Zweitligaspiele (12 Tore).

Pusch ist 60 Jahre alt und war bisher als Trainer beim VfB Speldorf (1998 bis 2002), Ratingen 04/19 (2002 bis 2004), Rot-Weiß Mülheim (2015 bis 2018) und Mülheimer FC (Januar bis März 2019) tätig. Seit dem 10. Juli 2019 trainierte er den Bezirksligisten Duisburger FV und wechselt nun zum FSV in die Oberliga. Seine Mission: Pusch soll den FSV in der Abstiegsrunde in der Oberliga Niederrhein halten. Damit das gelingt, muss der FSV sechs Mannschaften hinter sich lassen.

Ex-Profi Pusch ist beim FSV Duisburg seit 2012 Trainer Nummer 20. Vor ihm waren im Amt: Bartosz Maslon, Muhammet Isiktas (zweimal), Dietmar Schacht, Markus Kowalczyk (zweimal), Daniel Sekic, Christian Mikolajczak, Erhan Albayrak, Hrvoje Vlaovic, Denis Tahirovic (zweimal), Rene Lewejohann, Ömer Özmen, Aydin Erdal, Günter Abel, Guido Naumann, Heiko Heinlein, Ralf Gemmer, Gregor Grillemeier, Mohamed-Ali Abdelhafid und Joachim Dünn.