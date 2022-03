Die SSVg Velbert hat dank eines 1:0 (1:0)-Heimsieges gegen die SpVg Schonnebeck die Tabellenführung der Oberliga Niederrhein zurückerobert.

Die SSVg Velbert zeigte sich am Freitagabend zunächst unbeeindruckt von der ersten Saisonniederlage vergangene Woche gegen den TV Jahn-Hiesfeld (0:1) und kam besser in die Partie. Bereits nach 13 Minuten folgte die Führung. Die Schonnebecker bekamen einen eigentlich harmlosen Ball nicht geklärt, Oguzhan Coruk schaltete am schnellsten und drückte den Ball aus zehn Metern zum 1:0 ins Tor.

Velbert blieb auch in der Folge spielbestimmend, doch die Gäste erholten sich von dem frühen Rückschlag und hielten konzentriert dagegen. Weitere Chancen blieben bis zur Pause aus, sodass es mit 1:0 in die Kabinen ding.

SSVg Velbert: Lenz - Schiebener, Urban, Abdel Hamid, Dorda (90+1 Mondello) - Geisler (64. Zent), Machtemes, Coruk (83. Ülker), Kaya, Aydin (87. Sealiti) - Hilger (67. Weißenfels) Lenz - Schiebener, Urban, Abdel Hamid, Dorda (90+1 Mondello) - Geisler (64. Zent), Machtemes, Coruk (83. Ülker), Kaya, Aydin (87. Sealiti) - Hilger (67. Weißenfels) SpVg Schonnebeck: Sprenger - Mourtala, Bloch, Ketsatis, Sarr - Skuppin, Barra, Hoffmann (82. Acar), Abrosimov - Jesic (67. Lierhaus), Brandner Schiedsrichter: Alexander Schuh Tore: 1:0 Coruk (13.) Gelbe Karten: Kaya, Schiebener, Weißenfels, Machtemes - Sarr Zuschauer: 425

Schonnebeck taut nach dem Seitenwechsel auf

Nach harmlosen 45 Minuten hatte sich Schonnebeck während der Pause offenbar deutlich mehr vorgenommen. Bereits nach wenigen Sekunden verpasste Wilfried Sarr nach einer Ecke (46.). Kurz darauf tauchte Simon Skuppin nach einem schnellen Gegenstoß frei vor Velbert-Keeper Marcel Lenz auf, sein Abschluss war jedoch zu schwach (52.). Acht Minuten später war es abermals Sarr, dessen Kopfball nach einem Freistoß knapp daneben ging.

Die Gäste spürten, dass der Ausgleich zu schaffen war, das Tor wollte aber nicht fallen. Stattdessen beinahe das 2:0 - wieder bekam Schonnebeck eine Flanke nicht geklärt, Yasin Kaya verpasste aus fünf Metern (75.).

Schonnebeck warf in der Schlussphase nochmal alles nach vorne, doch die Hausherren brachten den 1:0-Sieg über die Zeit. Die SSVg Velbert erobert somit die Tabellenführung der Oberliga Niederrhein zurück und hat bei jeweils 19 absolvierten Spielen zwei Punkte Vorsprung vor dem 1. FC Bocholt. Schonnebeck bleibt vorerst auf Rang acht.