Pokalcoup des FC Kray: Mucic zeigt seine Qualitäten – Apfeld sieht „Initialzündung“

Dank einer starken zweiten Hälfte steht der FC Kray im Viertelfinale des Niederrheinpokals. Ein Grund: Stürmer Dzenan Mucic zeigte seine Klasse und traf doppelt.

Durch einen 3:1-Auswärtssieg im Niederrheinpokal-Achtelfinale gegen den TVD Velbert steht der FC Kray im Viertelfinale. Neben einer ganz starken zweiten Halbzeit der gesamten Mannschaft sorgte besonders ein Spieler für den Erfolg: Stürmer Dzenan Mucic. Er ist erst seit dem Winter spielberechtigt und schnürte seinen ersten Doppelpack für den FC Kray.





„Es ist einfach nur ein super Gefühl“, war der Stürmer überglücklich. Bei seinem ersten Tor blieb er im Strafraum cool und vollendete volley ins kurze Eck. Sein Tor zur 2:1-Führung war sehenswert: Kray konterte und Mucic lief fast 40 Meter mit dem Ball am Fuß, ließ einen Verteidiger aussteigen und traf ins lange Eck. „Die Schnelligkeit ist da, endlich auch wieder über 40 Meter“, freut sich Mucic.

Die Fitness stimmt

„Ich war die ganze Zeit angeschlagen, doch nun bin ich komplett bei 100 Prozent. Auch wenn ich dafür etwas länger gebraucht habe“, erklärt der Matchwinner. „Wir müssen Dzenan ins Laufen kriegen und für ihn freut es mich besonders“, sagte Trainer Damian Apfeld über seinen Stürmer.

Zur Pause lag seine Mannschaft mit 0:1 hinten, doch Apfeld justierte richtig: „Wir haben 20 Meter weiter nach vorne geschoben und haben sehr hoch gepresst.“ Für den Trainer ist aber ein anderer Aspekt im Hinblick auf die nächsten Duelle in der Oberliga Niederrhein besonders wichtig: „Das Selbstvertrauen und der Glaube war da“, meinte der Coach, für den die Oberliga Niederrhein aber weiterhin „die höchste Priorität hat. Das Weiterkommen ist aber natürlich trotzdem sehr schön.“

„Initialzündung“ für die Oberliga?

Der nächste Gegner in der Liga ist der Tabellendritte VfB Hilden, der am Sonntag um 15 Uhr in Kray zu Gast ist. „Ich hoffe, dass das eine Initialzündung war. Das kann unserer sehr jungen Truppe einen richtigen Schub geben“, blickt er voraus. Bisher war die Defensive von Kray seit dem Restart nicht gut, doch auch das „hat mir wirklich gut gefallen“.

Mit dem FC Kray sind nun bereits vier Essener Teams im Viertelfinale des Niederrheinpokals. Ob sich der FC Kray ein Duell gegen Rot-Weiss Essen wünscht? „Das ist mir völlig wurscht“, schmunzelte Apfeld direkt nach dem Abpfiff. Doppelpacker Mucic beantwortet die Frage auf seine Art: „Egal gegen wen – ich will weiterkommen!“