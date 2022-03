SSVg-Velbert-Boss: "Marcel Platzek ist schon der Wahnsinn"

Die SSVg Velbert hat am vergangenen Wochenende das erste Ligaspiel in dieser Saison verloren. Vorerst musste die SSVg dem 1. FC Bocholt Platz eins in der Tabelle überlassen.

Mit 0:1 unterlag die SSVg Velbert am Sonntag in Dinslaken beim TV Jahn Hiesfeld. Durch das Ergebnis und den gleichzeitigen 5:0-Erfolg - inklusive vier Marcel-Platzek-Treffer - des 1. FC Bocholt verloren die Velberter die Tabellenführung.

RevierSport hat zu Wochenbeginn mit SSVg-Velbert-Boss Oliver Kuhn gesprochen.

Oliver Kuhn, wie erklären Sie sich die erste Saisonniederlage?

Wer geglaubt hat, dass wir ohne Niederlage durch die Saison kommen, der hat doch keine Ahnung vom Fußball. Es gibt keine einfachen Spiele - auch nicht in der Oberliga. Gegen uns hauen sich die Mannschaften natürlich besonders rein. Ähnlich ist es in den Spielen gegen Bocholt. Und in Hiesfeld war das der Fall: Der TV Jahn hat das gemacht, was er kann: Kämpfen bis zum Umfallen! Und sie wurden belohnt. Wir hatten vor und während des Spiels einige Verletzungssorgen. Das war natürlich auch nicht hilfreich.

Bocholt ist plötzlich Erster...

Ja, aber sie haben auch ein Spiel mehr absolviert. Trotzdem wissen wir natürlich auch, welche Qualität Bocholt in seinem Kader besitzt. Alleine Marcel Platzek. Er ist der Wahnsinn, seine Torquote spricht für ihn. Platzek ist ein Ausnahmekönner für diese Liga. Aber auch wir haben eine sehr gute Mannschaft und werden am Ende sehen, wer da oben stehen wird. Es bleibt jedenfalls spannend.

Was glauben Sie: Wann wird denn eine Entscheidung fallen?

Am ersten April-Wochenende beginnt die Aufstiegsrunde. Dann haben wir noch zehn Spiele. Es kann gut sein, es kommt drauf an wie der Staffelleiter den Spielplan gestaltet, dass über die Meisterschaft und den damit verbundenen Regionalliga-Aufstieg erst am letzten Spieltag entschieden wird.

