Oberliga Niederrhein: Kray und Bocholt jubeln, Hilden braucht Geduld

In der Oberliga Niederrhein rollte am Sonntag auf sieben Plätzen der Ball. Die Spitzenteams aus Bocholt und Hilden holten Siege, Kray zitterte sich zum Sieg.

1. FC Bocholt - TV Jahn Hiesfeld 3:0 (1:0)

Als Tabellenzweiter empfing Bocholt den Jahn als klarer Favorit und mit der Chance, den Druck auf Spitzenreiter SSVg Velbert zu erhöhen. Andre Bugla brachte die Gastgeber zehn Minuten vor dem Seitenwechsel in Führung, die er selbst mit seinem zweiten Treffer ausbaute, Marvin Lorch stellte den Endstand her. Mit dem Sieg fehlen den Bocholtern nur zwei Zähler auf die Spitze, allerdings hat Velbert noch ein Spiel weniger. Der siebte Sieg in Folge für die "Schwatten".

ETB Schwarz-Weiß Essen - FSV Duisburg 0:1 (0:1)

Der FSV startete in einem über weite Strecken zähen Spiel gut und nutzte einen Fehler von ETB-Keeper Stefan Jaschin in der dritten Minute zur Führung aus, Nermin Badnjevic blieb allein vor dem Torwart eiskalt. Trotz eines letzten Aufbäumens der Hausherren brachte der FSV die Führung in einer ereignisarmen Partie über die Zeit.

Spvgg. Sterkrade-Nord - VfB 03 Hilden 1:4 (1:1)

Kleve hatte am Freitag bereits vorgelegt und dem VfB den dritten Tabellenplatz entrissen, die Gäste wollten also nachziehen. Nach einem Blitzstart und einem Treffer von Maximilian Wagener in der ersten Minute war der Favorit aus Hilden früh in Führung gegangen. Die konnte Oguzhan Cuhaci jedoch vor dem Seitenwechsel ausgleichen. Auch nach der Halbzeit hatte es der Gast schwer, bis zur 82. Minute wehrten sich die Nordler, ehe Patrick Percoco mit einem Doppelpack und Tuncay Altintas das Ergebnis für die Gäste in die Höhe schraubten. Hilden ist jetzt wieder Dritter vor Kleve, die allerdings ein Spiel weniger absolviert haben.

FC Kray - 1. FC Mönchengladbach 3:2 (1:0)

Gegen das Tabellenschlusslicht holten die Krayer nach zuletzt vier Niederlagen und sogar sechs Spielen ohne Sieg wieder einen Erfolg. Alkan Talas brachte die Hausherren früh in Führung, direkt nach dem Seitenwechsel erhöhten Luka Bosnjak und Johannes Sabah auf 3:0 und stellte die Weichen auf den ersten Sieg im neuen Jahr. Doch Dank eines Doppelpacks von Tomi Alexandrov wurde es nochmal spannend. Das bessere Ende hatten dann aber die Krayer für sich.

DJK Teutonia St. Tönis - 1. FC Monheim 0:2 (0:1)

Für St. Tönis war es das erste Spiel im Jahr, Monheim kam mit Rückenwind nach einem 3:0 gegen Kray. Die Gästeführung zur Halbzeit erzielte Roberto Guirino in der 39. Minute vom Punkt, nach dem Wechsel legte Denis Labusga nach und entschied die Partie zugunsten des favorisierten Gastes.

TSV Meerbusch - SpVg Schonnebeck 0:3 (0:1)

Für beide Teams geht es noch um einen Startplatz in der Aufstiegsrunde. Der Gast legte vor und erzielte durch Patrick Dertwinkel früh das 1:0, Robin Brandner sorgte mit einem Doppelpack für die Entscheidung und den ersten Sieg für Schonnebeck im neuen Jahr, der Platz sechs einbringt und die Aufstiegsrunde greifbar nah kommen lässt.

TuRU Düsseldorf - Germania Ratingen 04/19 0:0

In Düsseldorf trafen zwei Konkurrenten um den Einzug in die Aufstiegsrunde aufeinander, allerdings konnte keins der Teams die richtungsweisende Partie für sich entscheiden. In einem wirklich schwachen Spiel waren Highlights Mangelware, das torlose Remis ist das gerechte Ergebnis.