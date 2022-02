OL Westfalen: Tor-Spektakel in Herne, Kantersieg für Haltern

Tor-Festival im zweiten Teil des Rückrundenauftaktes in der Oberliga Westfalen. Allein in zwei Partien fielen elf Tore. Wattenscheid bekommt einen Dämpfer im Aufstiegsrennen.

TuS Ennepetal - TuS Haltern: 0:5

Was für ein Ausrufezeichen des TuS Haltern! Beim TuS Ennepetal gelang in der Oberliga Westfalen ein 5:0-Kantersieg zum Start in die Rückrunde. Bereits nach drei Minuten gelang Lennart Rademacher der frühe Führungstreffer. In der 9. Minute folgte dann die wohl spielentscheidende Szene: Rote Karte nach Notbremse für Robin Gallus. Die Gastgeber mussten in der Folge ohne ihren defensiven Mittelfeldspieler auskommen und waren zudem mehr als 80 Minuten in Unterzahl. Das machte sich schmerzlich bemerkbar: Nach 27 Minuten erhöhte Denizhan Yazici auf 2:0, kurz vor der Pause entschied Kevin Lehmann die Partie bereits in der ersten Halbzeit - 3:0 (45. Minute).

Auch in der zweiten Hälfte spielten die Gäste offensiv nach vorne und besserten ihr Torverhältnis weiter auf. So erzielte Florian Trachternach bereits in der 51. Minute das 4:0. Nach einer Stunde musste die Partie aufgrund einer Verletzung des Schiedsrichters unterbrochen werden. Dieser konnte das Spiel nicht mehr weiter leiten und wurde durch einen Ersatzkollegen ersetzt. Dem Spielfluss des TuS Haltern schadete diese Unterbrechung nicht. Kurze Zeit nach der Spielfortsetzung schnürte Yazici seinen Doppelpack (65.).

Mit dem Sieg klettert der TuS Haltern auf Tabellenplatz 17 und liegt damit nur noch einen Punkt hinter dem TuS Ennepetal, der mit 16 Zählern auf dem 15. Platz verbleibt.

Westfalia Herne - ASC 09 Dortmund: 2:4

Das hat sich der ASC 09 Dortmund bestimmt einfacher vorgestellt. Zwar gelang dem Tabellenfünften in der achten Spielminute durch Maximilian Podehl ein Auftakt nach Maß, doch bereits drei Minuten später erzielte Enes Yilmaz für Westfalia Herne den Ausgleich. Die wilde Anfangsphase war damit aber noch nicht beendet. Nur kurze Zeit danach gingen die Gäste durch Maurice Werlein erneut in Führung (13. Minute), doch der Tabellenletzte ließ wieder nicht locker. Orkun Koymali vollendete mit seinem Ausgleichstreffer eine verrückte Anfangsphase (19. Minute).

Danach schien den Gastgebern aber die Kraft auszugehen. Auf den Führungstreffer der Dortmunder, erneut durch Podehl, fanden die Herner keine Antwort mehr. Kurz nach der Halbzeit war die Partie dann vorentschieden: Lars Warschewski markierte in der 49. Minute den 4:2-Entstand.

SF Siegen - Wattenscheid 09: 1:1

Bereits am Samstag musste Wattenscheid 09 einen Dämpfer im Aufstiegsrennen hinnehmen. Bei den Sportfreunden aus Siegen kam der Tabellendritte nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gingen die Gastgeber in der 78. Minute sogar durch Marcel Mosch in Führung. Doch diese war nur von kurzer Dauer. Bereits zwei Minuten später gelang Emre Yesilova der Ausgleich (80. Minute).