Oberliga: TVD Velbert gewinnt Stadtduell, sechs Tore in Baumberg

Zwei Duelle des 19. Spieltags der Oberliga Niederrhein fanden am Samstag statt. Die Ergebnisse.

TVD Velbert – SC Velbert 2:0

Im Velberter Stadtduell zog der SC gegen den TVD erwartungsgemäß den Kürzeren. Bereits nach zehn Minuten ging der Favorit durch Nozomu Nonaka in Führung. Nur kurze Zeit später erhöhte Ishmael Schubert-Abubakari auf 2:0 (16.). Die verbleibenden 70 Minuten verliefen torlos, allerdings sah SC-Spieler Ariyoh Yussuf Ayinla kurz vor Abpfiff wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte. Der TVD springt mit dem Sieg auf Rang sechs, der Sportclub steht mit 13 Punkten weiterhin auf Platz 21.

Sportfreunde Baumberg – SC Union Nettetal 4:2

Durch Tore von Bilal Sezer (31.) und Baris Sarikaya (45.) ging Baumberg mit 2:0-Führung in die Pause. Nettetal-Trainer Andreas Schwan muss in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden haben, denn seine Mannschaft brauchte in Halbzeit zwei nur fünf Minuten, um die Baumberger Führung auszugleichen. Für Nettetal trafen Drilon Istrefi (48.) und Leon Falter (50.). Nach 75 Minuten sah Nettetals Robin Wolf seine zweite Gelbe Karte des Tages und folg somit mit Gelb-Rot vom Platz. In Überzahl stellten Robin Hömig per Foulelfmeter (90.) und Sercan Er (95.) den alten Abstand wieder her. Die Sportfreunde Baumberg belegen mit 34 Punkten Platz fünf, Union Nettetal steht mit 22 Punkten im Oberliga-Mittelfeld.