FC Kray: Personallage vor dem Kellerduell verschlimmert sich

Auf den FC Kray wartet echter Abstiegskampf. Mit dem 1. FC Mönchengladbach kommt am kommenden Sonntag der Tabellenletzte in die KrayArena.

Für den FC Kray steht am kommenden Karnevalssonntag ein wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt auf dem Programm. Der 1. FC Mönchengladbach ist zu Gast in der KrayArena, der aktuelle Tabellenletzte der Oberliga Niederrhein. Die Gäste selbst hatten ihr Spiel gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen am vergangenen Wochenende mit 1:6 verloren.

Bei den Gladbachern war es im Winter drunter und drüber gegangen. Nach der Trennung von Stephan Houben, der nach eigenen Vereinsangaben „zu gut“ für den Verein war, übernahm Amin Fadel, bis dato B2-Trainer des Klubs das Ruder, der aktuell auf dem letzten Tabellenrang steht.

„Gegen den 1. FC Mönchengladbach wird von uns ein Sieg erwartet und am Ende wird es darum gehen, über 90 Minuten befreit aufzuspielen und uns nicht selber unter Druck zu setzen“, sagt Krays Trainer Damian Apfeld vor der Partie. „Jeder weiß um die Bedeutung dieses Spiels, in dem wir gefordert sind, eine gute Leistung abzuliefern. Es ist ein Heimspiel und wir wollen nun unbedingt den Dreier einfahren, um zum einen das Punktekonto aufzufüllen, und um uns zum anderen Selbstvertrauen für die nächsten anstehenden Partien zu holen.“

Die Personalsituation ist indes alles andere als entspannt. Neben den Langzeitverletzten Florian Usein und Max Fleer drohen beispielsweise auch Duc Anh Nguyen Nhu und Luka Bosnjak auszufallen. Beide mussten am vergangenen Sonntag beim 0:3 in Monheim verletzungsbedingt ausgewechselt werden. „Die Personalsituation hat sich im Vergleich zur Vorwoche leider noch einmal verschlechtert. Bei einigen Spielern müssen wir die Freitags-Trainingseinheit abwarten, um zu entscheiden, wer am Sonntag mit im Kader sein wird“, berichtet Apfeld.