OL WF: Punkteteilung im Topspiel, lupenreiner Hattrick im Keller

Der erste Spieltag der Oberliga Westfalen im neuen Jahr bestand witterungsbedingt nur aus vier Partien. Im Spitzenspiel nahmen sich die Top-Teams der Liga gegenseitig die Punkte.

SC Paderborn 07 II - 1. FC Kaan-Marienborn: 1:1

Das Topspiel in der Oberliga Westfalen zwischen dem Tabellenführer SC Paderborn 07 II und dem punktgleichen 1. FC Kaan-Marienborn hat keinen Sieger hervorgebracht. Derrick Kyere brachte die Gäste in Durchgang eins in Führung und damit zwischenzeitlich an die Tabellenspitze (38.). Doch nach dem Seitenwechsel schlug Wladimir Wagner für den SCP zurück und besorgte den 1:1-Endstand (64.). Damit bleiben die Paderborner aufgrund des besseren Torverhältnisses an der Spitze.

RSV Meinerzhagen - SG Finnentrop-Bamenohl: 2:4

Die SG Finnentrop-Bamenohl hat einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf eingefahren. Beim RSV Meinerzhagen erwischte das Team von Ralf Behle eine nahezu perfekte erste Halbzeit. Bereits nach sieben Minuten brachte Christopher Hennes die Gäste in Führung. Kurz darauf begann die große Rafael Camprobin Corchero-Show. Dem 21-Jährigen gelang in der gesamten Spielzeit bislang nur ein Tor. In Meinerzhagen platzte der Knoten. Camprobin Corchero erzielte einen lupenreinen Hattrick innerhalb von 16 Minuten (22./29./37.). Can Sakar brachte den RSV zwar nochmal ran (40. FE./60.), doch das Feuerwerk der SG Finnentrop-Bamenohl zu Beginn des Spiels reichte für drei Punkte.

TuS Erndtebrück - TuS Ennepetal: 3:2

In Erndtebrück sah es lange Zeit nach einem sicheren Sieg für den Tabellensechsten aus. Taira Tomita besorgte früh die Führung in der heimischen Pulverwaldkampfbahn. Nach der Pause erhöhten Abbas Attia (62.) und Beneditk Brusch (71.) sogar auf 3:0. Das Aufbäumen der Ennepetaler kam, doch es kam deutlich zu spät. Abdulah El Youbari (85.) und Nicolas Külpmann (90.) machten die Partie zwar nochmal spannend, am Ende steht die TuS Ennepetal dennoch ohne Punkte da und muss den Blick weiter nach unten richten.

SC Preußen Münster II - Victoria Clarholz: 2:0

Der SC Preußen Münster II hat sich mit 2:0 (1:0) gegen Victoria Clarholz durchgesetzt und einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller gemacht. Deniz Bindemann brachte die jungen Münsteraner im ersten Durchgang in Führung (26.). Kuz vor Schluss besorgte Marius Mause dann die Entscheidung. Münster schiebt sich vorerst auf Platz zwölf, Clarholz steckt auf Rang 17 fest.